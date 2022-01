RADIKALNI LEVIČAR ŽAN LIK MELANŠON Francuska treba da napusti NATO, Rusija je naš partner, a ne protivnik Pariza

Žan-Lik Melanšon kandidat radikalne levice za predsednika Francuske, objavio je u intervjuu da će se zalagati da njegova zemlja napusti NATO pakt i dodao da on Rusiju smatra partnerom Pariza, a ne protivnikom.

Lider stranke La France Insoumise, podelio je svoje uvide u novi Hladni rat i mesto Francuske u njemu tokom velikog intervjua za radio Frans Inter u ponedeljak. Melenšon je razradio tačke koje je izneo tokom intervjua u dugoj Tviter temi.

Političar je rekao da bi zemlja trebalo da učestvuje u naporima za "deeskalaciju" međunarodne situacije, a ne da prati Vašington u novom hladnom ratu protiv Kine i Rusije. Potpuno napuštanje NATO alijanse bi stoga bilo od koristi za Francusku, jer neće biti deo „vojnog avanturizma“ SAD, smatra Melanšon.

„Ja sam za izlazak iz NATO-a. Ako napustimo NATO, nećemo biti uvučeni u logiku hladnog rata koju Amerikanci drže sa Rusijom i Kinom“, naveo je on.

Političar je takođe rekao da Rusiju smatra partnerom Francuske, a ne protivnikom. Zapad je taj koji je NATO blok uveo u trenutni sukob sa Moskvom, prekršivši svoja obećanja o širenju alijanse na istok, naglasio je Melenšon.

„Rusija je partner. Ne slažem se sa stvaranjem neprijatelja od toga. Uveli smo 10 zemalja u NATO na istoku, što je Rusija videla kao pretnju. Naročito kada instalirate protivraketne sisteme u Poljskoj“, rekao je političar.

On je takođe izrazio protivljenje bilo kakvim planovima za prijem Ukrajine u NATO. Ovakav potez bi dodatno narušio bezbednosnu situaciju u Evropi, jer bi to Moskva neizbežno shvatila kao novu „pretnju“ za nju, rekao je on.

Politički veteran najavio je da namerava da se kandiduje za predsednika na predstojećim izborima u aprilu. Tokom poslednjih predsedničkih izbora u Francuskoj, Melanšon je na prvom glasanju osvojio oko 20 odsto glasova. Ipak, nije prošao u drugi krug.

Kurir.rs/RT