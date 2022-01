ALFA MEN ANSAMBL: Antivakserska grupa bivših vojnika koja je objavila rat vladi, školama i centrima za vakcinaciju VIDEO

Alfa Men Ansambl (AMA= zapretio je da će napasti centre za vakcinaciju, škole i policiju a volontere obučavaju bivši pripadnici oružanih snaga.

Reporter Dejli mejla infiltrirao se u grupu mahom belih i sredovečnih muškaraca koji su se proteklog vikenda u Stafordširu pripremali za boj. Deni Glas, bivši pripadnik pešadijske jedinice vojske upozorio ih je da ova borba nije za "slabiće".

Oko 100 aktivista je pozvano da "napadnu centre za vakcinaciju, škole, koledže, lokalne vlasti i direktore javnih zdravstvenih ustanova".

Grupa, koja ima više od 7000 pretplatnika na Telegramu, ismeva umerene antivakserske proteste i naziva ih "šetnjom u parku". Za razliku od tih slabića, Alfa Men Ansambl je "čist, nerazblažen prkos".

Istraga Dejli mejla utvrdila je da vojni veterani obučavaju volontere kako da marširaju i bore se i pripremaju ih za borbu prsa u prsa.

Organizator, čovek po imenu Pol, pokazao je novinaru DM bokserske poteze "u slučaju da mu zatrebaju" na protestima. Pol je takođe rekao da ima spisak "600 pandura koji su pedofili, makroi i masoni".

Jedan od instruktora rekao je okupljenima da se bore u "globalnom ratu" ljudi i njihovih vlada. Takođe, Alfa Men Ansambl prikuplja sredstva za obrazovnu grupu u Saseksu, čiji bi predavači bili antivakseri i čiji je cilj da deca "izbegnu indokrinaciju".

Grupa AMA formirana je prošlog meseca, ali se broj pristalica naglo povećao posle obuke u Litlhemptonu u zapadnom Saseksu.

Više od 100 zaluđenika je po kiši i hladnoći pokazivalo svoje umeće u nadi da će biti izabrani za "prvu taktičku grupu" AMA. Instruktori su ih konstantno podsećali da se pripaze eventualnih medijskih i policijskih "špijuna" i da "paze šta govore i kome govore".

Dejli mejl navodi da je jedan policijski automobil bio parkiran u blizini trenažnog centra i da su dva para policajaca pratili obuku. Organizatori su se, pak, potrudili da naglase da je grupa zakonita i da nisu nasilni. Tek kada se policija povukla, pojavio se Glas obučen u kamuflažnu odeću i otkrio stvarne namere grupe.

"Ono što ćemo da uradimo je da uhvatimo što je moguće više njih. A kada to uradimo, krečemo na policiju. Uradićemo to profesionalno", rekao je on.

Glas je čak rekao i da bi AMA mogli da uhapse policajce jer su prekršili osnovnu naredbu, ali nije objasnio koja je tačno naredba u pitanju.

Jutro obuke je počelo sa govorancijama. Pol,orgnaizator, pokušao je da objasni da ime grupe nije seksističko "Alfa Men nije to što mislite... u pitanju je vaša kičma, unutrašnja snaga i srce".

Među polaznicima je bilo i desetak žena a jedna od njih je Sem Gudi, orgnaizatorka događaja u Birmingemu. "Treba da napadnemo centre za vakcinaciju", ciknula je ona. "Treba da napadnemo škole, direktore škola, koledže, savetnike, policiju, direktore javnih zdrastvenih ustanova... Niko od nas neće primiti je*enu vakcinu i niko od naših porodica", nastavila je ona.

Na Telegramovom kanalu AMA navodi se da grupa ne podržava nasilje niti da tolerišu rasizam. Ali u praksi to baš i ne izgleda tako. "Nadam se da ima vatre u vama. Vreme je za akciju. Dosta za*ebancije", naveo je jedan član grupe. "Poruka policiji... ako nas zaspete suzavcem, razbičemo vas, ako nam zapretite, branićemo se i na kraju, zapamtite ovo, ima nas više od vas", druga je poruka na kanalu.

Novinar Dejli mejla navodi da je i sama obuka sprovedena ovog vikenda imala "zlokobne" tonove. Glas je objašnjavao zainteresovanima kako da se probiju kroz policijski kordon. Ubrzo je poljana na kojoj su se obučavači Alfa mužjaci bila blatnjava bara. Potom im se pridružio Geri, pripadnik irske kraljevske redžimente koji je rekao da ima 15 godina isustva u vojsci i borbi protiv terorista.

Volonterima je rečeno da mašriraju u grupama od po troje, vežbaju izbegavanje policije, slušaju naređenja. Svako ko nije slušao dobio je po leđima palicom kojom je vitlao Geri.

"Ovo vas iscrpljuje, mentalno i fizički, ovaj rat koji vodimo", vikao je Geri. "A ovo je rat. Ovo nije rat kakav je postojao kada sam ja otišao u vojsku, sa dve suprotstavljene strane. Ovo je rat koji vlada vodi protiv svog naroda. Ovo je globalni rat!"

Posle grupnih vežbi, na red je došao sparing a klimaks je bilo natezanje konopca i Glasov završni govor: Ovo nije za slabiće. Idemo da ih ra***bemo. Mi nismo oni koji samo pričaju i ništa ne rade. Ovo je nešto što moramo da uradimo".

Glas je potom rekao okupljenima da razmene brojeve telefona i sastaju se "oflajn" kako bi izbegli policiju.

Kasnije te večeri, grupa je objavila montiran snimak treninga sa muzikom i pratećom porukom: Ovo radimo za našu decu i njihovu budućnost... zajedno smo moćni.

U vladi su Dejli mejlu rekli da je njihovo otkriče "izuzetno uznemirujuće". "Ljudi koji se u prvim redovima bore protiv pandemije podneli su ogromne žrtve za svoju naciju i oni su istinske patriote. Oni koji im prete su sramota", rekla je portparolka laburističkih bezbednjaka. "Vlada mora da uveri javnost da će ova šačica pojedinaca brzo biti pozvana na odgovornost", dodala je Holi Linč.

Gudi je rekla da su njene reči izvađene iz konteksta i da je ona zapravo zvala volontere da šire informacije o vakcinama protiv kovida. Sa druge strane, Glas je na zatgraženi komentar rekao da ga "zabole".

Kasnije je rekao da su ciljevi AMA "zakoniti" i da je termin "antivakser odvratan način da se kategorizuju ljudi koji biraju telesnu autonomiju".

"U subotu smo skupili ljude u sedamdesetim i čitav spektar rasa, što je svedočanstvo zajednice koju želim da izgradimo. Obuka i vežbe nisu nasilni i ni na koji način povezani sa ekstremizmom. Vežbe su zamišljene kao zabavna, društvena aktivnost koja podstiče tim bilding i povezivanje ljudi", rekao je na kraju Glas.

Kurir.rs/Dejli mejl