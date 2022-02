MOŽDA RUSIJA NEĆE DA NAPADNE BAŠ SAD: Evo šta je dovelo do promene retorike SAD u ukrajinskoj krizi!

Sekretarkaza štampu Bele kuće Džen Psaki rekla je u ponedeljak da Bajdenova administracija više ne koristi reč „neposredna” da opiše pretnju od dalje ruske invazije na Ukrajinu, navodeći zabrinutost da to implicira da je Moskva donela odluku.

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski je u telefonskom razgovoru sa predsednikom Bajdenom i na javnoj konferenciji za novinare prošle nedelje kritikovao upozorenja Zapada o jačanju ruske vojske zbog izazivanja „panike“ koja je destabilizovala ukrajinsku ekonomiju.

„Slika koju stvaraju masovni mediji je da imamo trupe na putevima, imamo mobilizaciju, ljudi odlaze na mesta. To nije slučaj. Ne treba nam ova panika“, rekao je Zelenski novinarima.

Spor su možda izazvali problemi sa prevodom: ne postoji tačna reč za „neminovno“ na ukrajinskom, a Zelenski je možda ostao sa utiskom da su SAD na invaziju gledale kao na „neizbežnu“, navodi Politico.

„Iskoristio sam ga jednom. Mislim da su drugi to jednom koristili, a mi smo prestali da ga koristimo jer mislim da je to poslalo poruku koju nismo nameravali da pošaljemo, a to je da smo znali da je predsednik Putin doneo odluku“, rekla je Psaki na brifingu za novinare u sredu.

„Rekla bih da sam većinu puta kada sam pričala o tome, rekla da može da izvrši invaziju 'u bilo koje vreme'“, dodala je Psaki.

Ambasadorka SAD pri UN Linda Tomas-Grinfild rekla je u intervjuu za NPR ove nedelje da procena administracije nije da je ruska invazija „neminovna“, jer SAD „još uvek traže diplomatsko rešenje kako bi Ruse sklonile sa rampe“.

