TRI I PO MILIONA STANOVNIKA U LOKDAUNU: Kineski grad blizu granice sa Vijetnamom zatvoren za vreme ZOI, organizovano testiranje

Od sinoć stanovnici više ne mogu da napuste grad a oni koji stanuju u takozvanim rizičnim zonama, gde su detektovani slučajevi zaraze kovidom-19, ne smeju da napuste svoje domove, saopštile su gradske vlasti.

Grad koji se nalazi na stotinak kilometara od granice sa Vijetnamom juče je zabeležio 44 slučajeva kovida lokalnog porekla. Takodje je zabeležen jedan broj "uvezenih" slučajeva zaraze.

Vlasti su navele da je organizovano testiranje stanovnika.

Kina od početka epidemije vodi strategiju nula kovida koja se sastoji u tome da se sve učini da se ograniči pojava novih slučajeva zaraze, kojih obično bude zabeleženo samo po nekoliko desetina dnevno.

Iako te cifre izgledaju male u odnosu na one koji se dnevno registruju u drugim delovima sveta, one teraju vlasti da udvostruče pažnju posebno u trenutku kada se u Pekingu održavaju Zimske Olimpijske igre do 20. februara. Svi strani učesnici ograničeni su u svojevrsnom sanitarnom balonu odvojenom od ostatka glavnog grada.

Grad Bajse nalazi se na oko 2.500 kilometara od najbližeg olimpijskog borilišta.

U decembru 13 miliona stanovnika grada Sijana u centru zemlje bilo je stavljeno u strog karantin, posle skoka broja slučajeva zaraze.

Na nivou cele Kine danas je zabeleženo 79 novozaraženih kovidom na teritoriji Kine i 34 uvezenih slučajeva zaraze.

Odvojeno od toga više od 300 slučajeva pozitivnih na korona virus zabeleženo je od 23. januara u delu odvojenom za učesnike Olimpijade, i te osobe su morale da idu u izolaciju.

Kurir.rs/Beta