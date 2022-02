VOJNI TERNAC UAZ RAZNET U PARAMPARČAD! Otkriveno ko je bio meta napada u centru Donbasa! Akcija drona Bajraktar TB-2?! VIDEO

Komandant milicije DNR Denis Sinenkov za dlaku je izbegao smrt u petak kasno podone kada je uskploriao vojni automobil marke UAZ blizu zgrade vlade Donjecke Narodne Republike.

Za sad nije poznato da li je u pitanju postavljena bomba ispod terenca marke GAZ ili je u pitanju napad, kako se sumnja dronom.

It was a military car that exploded in Donbas, Ukraine pic.twitter.com/1a6H2rnSO7