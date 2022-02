KRENULA MASOVNA EVAKUACIJA IZ DONBASA I LUGANSKA Put Rusije krenula deca i kolone automobila! Zapad: Sve je to laž VIDEO

Dva sata pošto je lider Donjecke Narodne Republike Denis Pušilin najavio da će uslediti masovna evakuacija civila kako iz Donbasa, tako i Luganska, to se dogodilo.

Naime, prema snimcima koji se pojavljuju na društvenim mrežama prva su organizovana krnula školska deca, koja su se okupila ispred škole, a takođe putem prema Rusiji, odnosno Rostovu na Donu krenuli su i kolone putničkih automobila.

Orphans from boarding school No. 1 are evacuated from Donetsk first. Via: Inside_Donetsk pic.twitter.com/NWtXBcGXLv