JEZIVA PROGNOZA ASTROLOGA! Tvrdi da veliki sukob između Ukrajine i Rusije samo što nije počeo?! ODMAH SLEDE I POBUNE ŠIROM SVETA?

Astrološkinja Jovana Milekić kaže da se tek u martu očekuje zakuvavanje odnosa između Rusije i Ukrajine, a da će se i u ostalim delovima sveta javiti razne pobune.

Međutim, sudeći prema njenim prognozama, neće biti sukoba na svetskom nivou.

- Na nebu pored Meseca u Škorpionu i Merkurovog kvadrata sa Uranom imamo aspekt Marsa koji ide prema Plutonu. Pluton je planeta koja vlada strahovima i destrukcijom. Kad se nađu zajedno na teritoriji istog znaka, to znači da se krenulo u akciju, da nema povlačenja i da nema nazad. Imali smo pun Mesec u znaku Lava, Sunce u Vodoliji, a kad pogledamo teritorije Rusije i Ukrajine, obe se vezuju za znak Vodolije. Rusija je u znaku Vodolije dok je Ukrajini ascedent u tom znaku. Nakon punog Meseca sukobi su najžešći. Od 7. marta do 16. aprila imamo veoma tenzične periode, tako da možemo očekivati i pobune masa na drugim teritorijama. Tokom marta očekuju nas još tenzije na globalno-političkom nivou. Od polovine meseca aprila može doći do smirivanje tenzija. Ovo jeste jedna ozbiljna preraspodela snaga u svetskoj policiji, moćnici igraju svoj šah vrlo uspešno, ali je daleko od toga da će biti trećeg svetskog rata - kaže astrološkinja.

Psiholog je oštro odgovorio da se sukobi u Ukrajini događaju zato što Amerika želi da Nemačka postane zavisna od njihovog gasa.

- Cela ova provokacija ima za cilj da se uvedu sankcije Rusiji i da Nemačka pošto-poto prekine taj gasovod i ostane bez krvotoka za svoju ekonomiju i najveći gubitnik. Provociranje Rusije ima za cilj da uđe u Ukrajinu da bi joj se uvele sankcije, a da bi Nemačka ostala zavisna - kaže Barković.

