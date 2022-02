UKRAJINCI UNIŠTILI RUSKU KOLONU NA ULAZU U HARKOV T-80BVM i BTR -3 zbrisani sa lica zemlje! NLW spalio PRORIV-3VIDEO

Ukrajinski grad Harkov od početka ruske invazije postao je meta ruske vojske. Za to je više faktora, a najveći je jer se u tom gradu koji se nalazi blizu granice sa Rusijom i najvažniji grad Luganske oblasti se nalazi druga najveća fabrika tenkova u bivšem Sovjetskom Savezu posle Nižnjeg Tagila sa one strane Urala.

Izgleda da prilaz gradu nije nimalo bio lak za ruske tenkove, koje je izgleda sačekala ukrajinska vojska i sa protivoklonim oružjem zbrisala kombinovanu jednicu.

Pretpostavlja se da je ruoj kombinovanoj jednici postavljena zaseda da je korišten britanski protivoklopni raketni bacač NLW

T80BVM and BTR 3 destroyed around Kharkiv . Big losses on both sides pic.twitter.com/V1HHMQuFEW