ŠTA SE DEŠAVA U BELORUSIJI Da li se i ta država uključuje u invaziju na Ukrajinu?! Lete rakete! Brigadir apeluje: Ovo nije naš rat

Belorusija, najbliži saveznik Moskve od ljubavi preko mržnje, do ponovne ljubavi i partnerstva. Naime, ruska vojska je teritoriju ove države iskoristila za napad na Ukrajinu u direktno sa njenen teritorije poletali su helikopteri prema prestonici Kijevu, kao i oklopne i mehanizovane snage ruske vojske.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je danas da je odbio poslati delegaciju u Belorusiju na razagovore, jer su sa beloruske teritorije gađani ciljevi u Ukrajini.

Posle te izjave beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko se oglasio i rekao da tvrdnje Zelenskog nisu tačne. Da nema ni vojske ni beloruskog oružja u Ukrajini, već da su Ukrajinci tukli Beloruse koji žive u Ukrajini.

Lukašenko je Zelenskog pozvao da dođe na pregovore u Gomelj u protivnom je u riziku da Ukrajina izgubi državnost.

Lukashenka admits missiles were launched from Belarus. He says it was a response to Ukraine deploy devisions near the border. Lukashenka is a war criminal & Putin’s accomplice in the assault on our neighbours. pic.twitter.com/HdMfz3nzal — Franak Viačorka (@franakviacorka) February 27, 2022

Zelenski je na svom kanlau Telegram saopštio da je pričao sa Lukašenkom, ali nije otkrio nikakve detalje, da bi se potom oglasio bivši ukrajinski ministar odbrane Andrij Sagorodnjuk, koji je rekao da se Belorusija sprema da objavi rat Ukrajini.

S druge strane Lukašenko je dodao, da bi uznemiravanje Belorusa koji žive u Ukrajini moglo da podstakne Minsk da pokrene sopstvenu specijalnu operaciju i dodao da će se Belorusija obratit Rusiji i zatražiti nuklearno oružje, ako SAD postave nuklearke u Poljskoj i Litvaniji

Takođe Ministarstvo odbrane Ukrajine saopštilo je da su oborili krstareću raketu, čiji je cilj bio Kijev, a koju je ruski bombarder TU-22M3 lansirao sa teritorije Belorusije.

Lukašenko potvrdio je da su iz Belorusije izvedeni raketni napadi na Ukrajinu. On je rekao da je to moralo da se uradi jer je „Kijev rasporedio 3-4 raketna diviziona u blizini beloruske granice“.

Belarusian dictator Lukashenko has confirmed that missile strikes have been launched from Belarus against Ukraine. He said it had to be done because "Kyiv deployed 3-4 missile divisions near our border". A reminder that TWO states are invading Ukraine and both need sanctions. — Visegrád 24 (@visegrad24) February 27, 2022

S druge strane na društvenim mrežama pojavio se snimak borbenog aviona Suhoj Su-30 SM koji je snimljen iznad mesta Pinska, koji leti prema sveru Ukrajine

#BREAKING: #BelarusianAirForce assists #Russian Air Force in the war in #Ukraine. Su-30SM multirole fighter jets of #Belarus Air Force spotted over #Pinsk flew toward north of Ukraine. pic.twitter.com/tPDz7XMFC7 — Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) February 27, 2022

Pobunio se i pukovnik, ali protiv Lukašenka

Valerij Sahaščik, bivši brigadir 38. Brestske desantno-jurišne brigade, obratio se beloruskoj vojsci. U snimku koji objavljen na Tviteru a koji se protivi režimu Aleksandra Lukašenka on je pozvao sve beloruske vojnike:

Belarusian lieutenant colonel addressed the military. "Our boys are now sitting in the woods of Belarus, probably preparing to attack Ukraine. Some won't come home alive. This is not our war. Find a way not to follow criminal orders. Sometimes saying "no" takes the most courage." pic.twitter.com/1RxkdlLdJD — Franak Viačorka (@franakviacorka) February 27, 2022

„Naši momci sada sede u šumama Belorusije, verovatno se spremaju da napadnu Ukrajinu. Neki se neće vratiti kući živi. Ovo nije naš rat. Nađite način da ne sledite zločinačka naređenja. Ponekad je za reći „ne“ potrebno dosta hrabrosti.

Kurir.rs/A.Mlakar