KA-52 ALIGATOR LETELICA KOJA JE OBELEŽILA RUSKU INVAZIJU NA UKRAJINU Borbena mašina za uništavanje oklopa i zaštitu konvoja! VIDEO

Jedna od "zvezda" ruske invazije na Ukrajinu je i borbeni helikopter Ka-52 "Aligator", koji je bio uključen u borbene operacije od samog početka. Helikopteri Ka-52 pratili su i štitili transportne helikoptere, koji su prebacivali "desanjtnike" na aerodrome u okolini Kijeva i tom prilikom nekoliko je oboreno, a jedan je zbog oštećenja sleteo i njega je zarobila ukrajinska vojska.

Uprkos lošim počecima, ruska vojska nastavila je da upotrebljava ovaj borbeni helikopter. Prvenstveno za misije uništavanja ukrajinskog oklopa, utvrđenih tačaka otpora, ali i preuzeli su ulogu zaštitnika konvoja koji su se iz pravca Belorusije kretali prema glavnom gradu Ukrajine Kijevu.

New footage showing Mi-28N and Ka-52 attack helicopters of the #RussianAirForce in action during the war in #Ukraine. pic.twitter.com/K4yDCrBn56