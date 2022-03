EKS ČIKAŠKI POLICAJAC POSTAO PLAĆENIK U UKRAJINI: Porodica misli da sam lud! Ovde sam potrebniji! Evo ispovesti kolega sa ratišta!

Oni su idealisti koji su napustili posao radi ratišta u Ukrajini, tražeći neki viši razlog ili jednostavno da se bore. Poziv ukrajinskog predsednika stranim dobrovoljcima da se pridruže međunarodnoj brigadi kako bi pomogli u odbrani njegove zemlje od ruske invazije do sada je rezultirao samo neorganizovanom grupom vojnika. Pridošlice kažu da često moraju da čekaju na oružje i obuku, zbog čega se osećaju u opasnosti, piše Biznis Insajder.

"Potpuni pakao, vatra, vika, panika. I puno bombi i projektila." Ovako je švedski dobrovoljac Jesper Seder opisao nedeljni napad na Javoriv, vojnu bazu za obuku u zapadnoj Ukrajini koja je pogođena ruskim projektilima, pri čemu je poginulo 35 ljudi, navode ukrajinske vlasti. Rusija je saopštila da je broj mrtvih mnogo veći.

Soder je rekao da je vodio grupu stranaca, uključujući Skandinavce, Britance i Amerikance, iz baze nazad preko obližnje poljske granice. On je agenciji AP telefonom iz Krakova u Poljskoj rekao da ne zna koliko je stranih dobrovoljaca obučeno u bazi, ali je procenio da ih ima na stotine. Za razliku od Sedera, koji se zajedno sa kurdskim borcima borio u Siriji protiv Islamske države, mnogi dobrovoljci u Javorivu nisu prošli vojnu obuku.

Stranci, od kojih neki nikada nisu rukovali vatrenim oružjem, ali su spremni da umru, stigli su u Ukrajinu iz drugih evropskih zemalja, Sjedinjenih Država i drugih destinacija. Nadaju se da će biti opremljeni, spremni i spremni za borbu.

Ali neki stižu da otkriju da nema oružja, zaštitne opreme ili odgovarajuće obuke u tim višejezičnim snagama kojima nedostaje organizacija i osećaj haosa. Pretnje Rusije da će ciljati trupe koje ona naziva stranim „plaćenicima“, kao što je to učinila u bazi Javoriv, povećavaju nivo rizika.

"Trenutna situacija je haotična. Nema organizacije i vrlo brzo možete upasti u nevolje ako niste povezani sa razumnom grupom ljudi", rekao je Metju Robinson, Britanac iz severne engleske okruga Jorkšir koji je živeo na jugu Španije.

Robinson i nekoliko drugih dobrovoljaca intervjuisani su ovog vikenda na periferiji Lavova, gde strani borci prolaze obuku i obuku. Nedavni dodatak Robinsona ostaje oprezan dok pokušava da sastavi kraj s krajem. On je rekao da ima "više legija, mnogo lažnih obećanja, mnogo dezinformacija". Pored toga, postoji „ogromna jezička barijera“ i „mnogi ljudi ovde nikada nisu pucali iz pištolja“.

Pretnja Rusije da će pucati na vojnike zvane „plaćenici“ povećava opasnosti sa kojima se suočavaju strani borce. Rusija je tvrdila da je ubila 180 "plaćenika" u nedeljnom napadu na bazu, a portparol ruskog Ministarstva odbrane general-major Igor Konašenkov rekao je prošlog ponedeljka da ruske snage neće pokazati "nikakvu milost prema plaćenicima bilo gde u Ukrajini".

Ruska vojska prati kretanje stranih boraca i ponovo će napasti, rekao je Konašenkov. Soderov izveštaj o napadu na bazu sugeriše da to nije bio neselektivni napad. Soder je rekao da se bombardovanje baze razlikuje od svega što je doživio.

„Tačno su znali šta da pogode. Znali su tačno gde se nalazi naše skladište oružja. Znali su tačno gde se nalazi administrativna zgrada. Pogodili su u centar“, rekao je Soder za Asošijeted pres.

Džeriko Skaj (26), rodom iz Montane koji je služio u američkoj vojnoj policiji, osetio je olakšanje što je bio stacioniran u Kijevu, daleko od opisanog napada na zapadu, tim više što je čekao oružje u improvizovanoj bazi. On se nada da će oružje uskoro biti podeljeno i veruje da Ukrajinci daju sve od sebe u teškoj situaciji.

„Prilično smo uznemireni što smo usred borbene zone, sa pucnjavom iz malokalibarskog oružja, bombe padaju skoro svaki dan, a mi još nemamo oružje samo zbog birokratije i papirologije“, rekao je Skaj. do kojih je stigao prošle nedelje, dan po dolasku u Ukrajinu.

„Ovo je moj prvi rat“, kaže Skaj i dodaje da je u Ukrajinu došao da se bori, a ne da radi u logistici. Njegov dolazak podstaknule su scene ubijanja nevinih civila. A kada je video da nijedna druga zemlja neće pojačati ukrajinske trupe, osetio je moralnu obavezu da se pridruži borbama.

Zemlje NATO-a su isključile mogućnost uključivanja u direktnu borbu i protivvazdušnu odbranu koju zagovara Ukrajina. Lideri NATO-a kažu da bi to moglo da izazove treći svetski rat.

Ukrajinci su sami protiv cele ruske vojske“, rekao je Skaj, napominjući da je Moskva pozvala ratom razorene plaćenike iz Sirije da pojačaju svoje redove.

"Malo je neorganizovano, ali niko nije kriv. Nisu baš očekivali da će biti napadnuti, bačeni u rat", rekao je Skaj i dodao: "Veoma sam svestan situacije. Daću sve od sebe da se živ vrati kući“.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski najavio je stvaranje odbrambene legije stranaca krajem februara, očigledno iznenadivši sve, uključujući i ambasadora koji je zadužen za pružanje pomoći.

Nije sasvim jasno koliko je ljudi iz celog sveta pristupilo Ukrajinskoj internacionalnoj brigadi. U jednom trenutku, Zelenski je rekao da ih ima 16.000. Ova brojka, koja bi do sada bila zastarela, nije mogla da se proveri, ali se na osnovu intervjua u Ukrajini i nekim evropskim prestonicama formira raznovrsna dobrovoljačka jedinica.

Skaj je rekao da su volonteri iz celog sveta bili sa njim u Kijevu, ali je odbio da otkrije njihov broj, nazvavši to „osetljivim informacijama“.

Na putu ka ukrajinskim ratištima bio je Tristan Lombardo, 22-godišnjak iz Evansvila u Ilinoisu. "Osećam da je to prava stvar. Ovo je najbolji način da zadovoljite svoje strasti u životu", rekao je prošlog ponedeljka na poljskoj granici. "Ako je to strast, to je strast za koju sam spreman da umrem", Lombardo je rekao da je bio nervozan, ali nije bio uplašen.

Bilo je jasnih dokaza da su neke ukrajinske ambasade bile preplavljene entuzijazmom stranaca za ukrajinsku stvar. U Parizu, ukrajinski volonteri, uključujući studente, stajali su na trotoaru kako bi pomogli potencijalnim borcima koji dolaze iz Bordoa, Ruana i drugih mesta u Francuskoj da popune elektronski formular.

27-godišnji "relativno uspešan" vlasnik preduzeća i bivši padobranac izraelske vojske iz Njujorka rekao je za AP na poljskoj granici da je direktno razgovarao sa zvaničnicima ukrajinske vojske. On je rekao da imaju dosta prijava, posebno onih koje nisu obučene.

Predstavio se samo kao Aleksandar, rekavši da roditelje nije obavestio o svojim planovima, ali se prijavio jer je kao bivši padobranac osećao „apsolutnu odgovornost“ da pomogne građanima Ukrajine. Kaže da je bio ohrabren da vidi kako se rabini pridružuju vojsci i dobijaju kalašnjikove.

Spasavanje demokratije je među glavnim motivima koje strani borci često navode. Ali spasavanje Ukrajine je takođe postalo privlačna meta za krajnju desnicu, neonaciste i bele rase, dajući im šansu da se bore.

Bataljon Azov, popularan među neonacistima i belim supremacistima, takođe je u procesu regrutovanja za Telegramovu šifrovanu aplikaciju za razmenu poruka. SITE Intelligence Group tvrdi da američki neonacisti rade na regrutovanju za Azov. Ova jedinica je nastala kao krajnje desničarska paravojna jedinica i sada je deo ukrajinske vojske, navodi SITE.

Čikaški policajac koji je napustio posao da bi se pridružio Ukrajinskoj odbrambenoj brigadi ima visokoumne motive za ono što vidi kao plemenitu stvar. Harison Jozefovic, koji je proveo pet godina u vojsci SAD, sebe vidi, pre svega, kao „facilitatora”, odnosno osobu koja omogućava neke procese.

"Ovde se dešavaju ratni zločini i milioni izbeglica beže. I znam da sam sada potrebniji ovde nego u policijskoj upravi Čikaga", rekao je on u intervjuu na periferiji Lajonsa. Priznao je da je njegova porodica mislila da je malo lud.

Njegova Fejsbuk grupa Task Force Iankee Ukraine pokušava bezbedno da dovede Amerikance u Ukrajinu. Iako 90 odsto zainteresovanih ima vojnu obuku, Jozefović kaže da trenutno ne odbija nikoga, uključujući mehaničare ili lekare sa potrebnim veštinama.

Ipak, britanski državljanin Metju Robinson poziva strance koji žele da pomognu u ratnim naporima na terenu da budu na oprezu.

"Ako razmišljate da dođete ovde, organizujte se u grupe i postavite neke granice. Potražite informacije pre nego što dođete, jer možete vrlo brzo da završite na frontu. Iako imate najbolju nameru da pomognete ljudima, zapravo biste mogli da budete top. stočna hrana“, rekao je Robinson za Biznis Insajder.

