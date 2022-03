PLATIO PSA 1.400.000 EVRA! Neverovatan rekord bogataša iz Kine, a ovi kučići su najskuplji na svetu! FOTO

Štene tibetanskog mastifa, pre 8 godina (2014.) prodato je u Kini za skoro 1,2 miliona funti, čime je oboren prethodni potvrđeni rekord za najskuplju prodaju pasa na svetu, preneo je Dejli mejl.

Bogataš iz Kine je platio 12 miliona juana za psa na sajmu luksuznih kućnih ljubimaca u istočnoj provinciji Džeđijang, javili su lokalni mediji.

-Imaju lavlju krv i vrhunski su pastirci, rekao je uzgajivač pasa Đang Gengiun, dodajući da je još jedan pas crvene dlake prodat za 6 miliona juana.

Osim novca koji se treba izdvojiti za kupovinu psa, potrebno je izračunati i ukupne troškove brige o određenim pasminama, a ovo je pet najskupljih pasmina na svetu, piše Klix.ba.

Akita

Japanski psi akite su veliki, moćni psi sa puno čvrstine i dostojanstva. Njihovom ponosnom držanju doprinose male uši i tamne oči. Ostavljaju upečatljivu sliku svojim gustom, plišanim dlakom, koja dolazi u crveno-smeđim, sezam, tigrastim i belim bojama. Odrasli mužjaci imaju 64-70 cm, a ženke 58-64 cm. Raspon težine je 34-50kg. Akita može koštati i oko 420.000 dinara.

Faraonski gonič

Faraonski gonič se obično koristi u lovu na zečeve. Ovi psi su vrlo inteligentni i atletski građeni. Pasmina ima prosečni životni vek od 11 do 14 godina, ali izuzetno je osetljiva na stres.

Stres može dovesti do teških probavnih i neurotičnih problema, koji mogu koštati više od 120.000 dinara za lečenje. Za psa ove pasmine potrebno je izdvojiti oko 660.000 dinara.

Rotvajler

Ova pasmina nema previsoku cenu kada je njihova kupovina u pitanju, no zbog brojnih zdravstvenih problema iziskuju mnogo uloženog novca kojima se plaćaju veterinarski računi. Na rotvajlera vlasnik može potrošiti i do 1.200.000 dinara godišnje. Cena jednog rotvajlera može ići i do 900.000 dinara.

Čau Čau

Čau Čau potiče iz severne Kine i jedna je od najstarijih i najređih pasmina na svetu. Veoma je skup, ali ogromni troškovi ne staju na tome. Briga o ovoj pasmini, može iznositi preko 1.200.000 dinara, a na tržištu se mogu pronaći po ceni od 900.000 do 1.200.000 dinara.

Tibetanski mastif

Iako su u početku korišćeni kao čuvari i zaštitnici, postali su preskupi za održavanje pa su polako počeli izumirati. Pasmina je vrlo zaštitnički nastrojena i relativno zdrava, ali je sklona naslednim stanjima kao što su displazija kukova, hipotireoza i anomalije oka.

Godinama su tibetanski mastifi poznati kao "najskuplji psi na svetu", što govori i rekord koji drži kineski bogataš.

Nakon te spektakularne prodaje, uzgajivačnice su se "bacile" na uzgoj ovih pasa, međutim, ispostavilo se da su veoma skupi za održavanje te je njihova slava brzo prošla.

