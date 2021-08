Kako je objavljeno na službenoj stranici Ginisovih rekorda, usta ove Amerikanke široka su 6,52 centimetra.

Sam has gained 1.7 million followers on TikTok! — Guinness World Records (@GWR) July 31, 2021

-Savet za one koji imaju nešto neobično, a hteli bi da osvoje Ginisovu titulu je da budete ponosni na to što imate. To je vaša super moć. Nešto što vas čini posebnim i drugačijim od ostalih, navela je Samanta.

Samanta je aktivna na društvenim mrežama, na Tik Toku prati je 1,7 miliona ljudi.

Kurir.rs/RTS/Guinness world record