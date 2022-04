POLJSKI PREMIJER PRIZNAO: Sankcije Rusiji zbog rata u Ukrajini su neefikasne!

„Moram vrlo jasno da kažem: sankcije koje smo do sada uveli ne funkcionišu. Najbolji dokaz je kurs rublje“, rekao je Moravjecki u subotu.

„Kurs rublje, ovaj lakmus test, vratio se na nivo koji je bio pre ruske agresije na Ukrajinu. Šta to znači? To znači da sve ekonomske, finansijske, budžetske i monetarne mere nisu funkcionisale kako su neki lideri želeli. To treba reći veoma glasno“, dodao je on, govoreći u centru za ukrajinske izbeglice u Otvoku kod Varšave.

Poljska je pozvala na pooštravanje sankcija Rusiji zbog njenih akcija u Ukrajini.

Ranije ove nedelje, premijer je tvitovao da bi „sankcije trebalo da zaustave Putina“. Ako nisu, onda nisu dovoljno robusne!

U martu, kada su zapadne zemlje počele da uvode sveobuhvatne sankcije Moskvi zbog Ukrajine, rublja je pala na istorijski minimum od 132 za dolar i 147 za evro. Do kraja marta, međutim, rublja se prodavala za oko 85 za dolar i 93 za evro, skoro isto kao i pre nego što je Rusija započela svoju vojnu kampanju. Ruska valuta se oporavila nakon niza mera Centralne banke i najave Moskve da će zahtevati od „neprijateljskih zemalja” da plaćaju gas u rubljama.

Moskva je napala susednu državu nakon što Ukrajina nije primenila uslove sporazuma iz Minska potpisanog 2014. godine i konačnog priznanja republika Donbasa u Donjecku i Lugansku od strane Rusije. Protokol iz Minska, uz posredovanje Nemačke i Francuske, osmišljen je da reguliše status regiona u okviru ukrajinske države.

Rusija sada zahteva da se Ukrajina zvanično proglasi neutralnom zemljom koja se nikada neće pridružiti vojnom bloku NATO-a koji predvode SAD. Kijev kaže da je ruska ofanziva bila potpuno ničim izazvana i demantuje tvrdnje da planira da silom povrati dve republike.

