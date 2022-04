STVARA SE NOVA PODELA SVETA Stručnjaci: O masakru u Buči nema dovoljno informacija sa terena! Vodi se HIBRIDNI RAT

Istoričar Stefan Radojković i politički analitičar Vladimir Dobrosavljević istakli su da, da bi se nešto nazvalo genocidom, mora da traje duži period i sistemski vodi ka uništavanju jednog naroda ili veće grupe ljudi.

- Ovo nije slučaj genocida, ovo može biti slučaj ratnog zločina ili zločina protiv čovečnosti, ako se pokaže da je počinjeno od strane vojnih ruskih formacija, ali je činjenica da mi ni za njega nemamo forenzičke nalaze i ne možemo da kažemo šta se tačno desilo tim žrtvama. Da li su oni stradali u razmeni vatre, da li su to civili koji su stradali u razmeni vatre ili su to neki nad kojima je izvršena egzekucija, koji su možda bili zarobljenici. Isto nije jasno da li su to vojna lica koja su ubijana u razmeni vatre ili su to vojni zarobljenici, koji su ubijeni po zarobljavanju. Drugim rečima, imamo jako malo informacija, a jako puno određenja - ističe Radojković.

On je naveo da je je jasno da je genocid sistemsko nasilje nad određenom grupom.

foto: Kurir televizija

- Genocid je sistemsko nasilje nad određenom grupom i po pravilu dugo mora da traje i cilj je da se ta grupa delimično ili potpuno uništi. Ako se dokaže da su u pitanju civili, ovakvi zločini mora da se dešavaju jako dugo na većem teritorijalnom prostoru i da potraju duže vremena - kaće Stefan Radojković, istoričar.

Vladimir Dobrosavljević, političi analitičar je istakao da je ovo jedna vrsta hibridnog rata.

- Mi na ovim prostorima moramo biti oprezni sa korišćenjem termina genocid. Poslednje tri nedelje imate priču o sankcijama prema Rusiji, koje su negde malo zatajile. Pokazalo se da Amerika i dalje uvozi rusku naftu preko nekih posrednika, pokazalo se da Saudi nisu spremni da povećaju proizvodnju nafte. Da su spremni da plaćuju u juenima ono što kupuju od Rusa ili Kineza. Pokazalo se da su Indusi dobili za 30 posto dampingovanu cenu za kupovinu gasa od Rusa i tu je negde počela da se otupljuje oštrica i medijima koja je bila usmerena protiv zvanične Moskve. Da bi se kompenzovalo to, morala je da se napravi jedna vrsta false flag akcije koja bi ponovo zgrozila svetsku javnost i rezignirala je u odnosu na akcije Moskve - kaže Dobrosavljević.

foto: Kurir televizija

Nisu u potpunosti jasne informacije koje dolaze sa terena, te ne treba žuriti sa davanjem zaključaka.

- Imate na internetu presretnutu komunikaciju između vojnih jednica ukrajinske vojske u kojoj pričaju o potrebi čišćenja terena i imate situaciju da vidite da imate bele lente na terenima. Zna se da oni koji podržavaju ukrajinsku vojsku nose ili žute ili plave lente, dok oni koji podržavaju rusku ili crvene ili bele. Postoji čitav niz spekulacija i veoma jasna medijska osuda pre nego što je bilo šta na terenu dokazano - ističe Doborsavljević, koji navodi da ova sitacija služi da bi se rat produžio što više, a ne da bi se završio.

Radojković je naveo da je veoma specifičan trenutak u kome (predsednik Ukrajine Volodimiri) Zelenski iznosi informacije o Buči pred Savetom UN.

foto: Kurir televizija

- Prethodnih dana se govorilo o tome da treba da dođe do pregovora Moskve i Kijeva i da će se postići neki dogovor i gde će Ukrajina garantovati neutralni status itd. i mi odjednom vidimo izjavu Karle del Ponte koja već unapred optužuje Vladimira Putina za ratne zločine. Skeptičan sam, suviše šumova, a malo pravih informacija - kaže Radojković.

Dobrosavljević je naveo da moramo biti suzdržani kada stajemo na bilo čiju stranu.

- Sve se suspenduje da bi se stvorila nova podela sveta. Ulazimo u jedno poglavlje, veoma surovo, gde neće biti milosti za sve one koji se drže tradicionalnih pravila koja su važila pre ovog sukoba - istakao je Doborsavljević.

Kurir.rs

