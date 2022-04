ZELENSKI SE NOĆAS OBRATIO NACIJI: Naša pobeda je neizbežna, ali ne znam koliko će rat trajati!

„Mnogi gradovi i zajednice su i dalje pod privremenom kontrolom ruske vojske“, rekao je Zelenski i dodao:

„Ali ne sumnjam da je samo pitanje vremena kada ćemo osloboditi svoju zemlju.

Zelenski je ranije u svom obraćanju istakao činjenicu da je invazija, koja je počela 24. februara, upravo prešla tromesečnu granicu.

On je rekao da nema jednostavnog odgovora na pitanje kada će Ukrajinci pobediti Ruse i dodao da će pobeda i mir doći brže ako se svaki Ukrajinac bori.

Kada pobedimo svi će to osetiti.Kad dođe mir svi će to videti.Ali da bi se to desilo,i to brže, treba da razmišljamo ne o tome kada i šta će se desiti.Moramo svaki dan da mislimo kako okupatori ostaju da našu zemlju čine još nepodnošljivijom“, naglasio je Zelenski i zaključio:

„Da bi Rusija tražila mir, svaki Ukrajinac mora da se bori. Mora da brani slobodu. Jer svaki dan borbe sada dodaje godine mirnog života posle ovog rata. Posle naše pobede".

