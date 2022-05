NIKAKVE ANĐELINE DŽOLI NE LETE U BEOGRAD Zaharova o bombardovanju SRJ: Trovali su zemlju osiromašenim uranijumom VIDEO

Ona je u intervjuu za banjalučku ATV rekla da nisu nastradali samo Srbi, da su nastradali i vojnici NATO-a, većinom Italijani, koji već dugo godina ne mogu da dobiju odštetu.

"Niko im ništa nije govorio, a zatim su se razboljeli od onkoloških bolesti", rekla je Zaharova.

Dodala je da se zbog bombardovanja osiromašenim uranijumom rađaju bolesna deca, da je zaražena hrana i zemlja.

" I nema nikakvih vapaja javnosti, javnih pobuna pravnih organizacija, koji bi davali grantove od strane Evropske Unije za rešavanje ovih ili onih problema, kako isplaćivati ljudima odštetu, kako lečiti ljude i tako dalje. Nikakve Anđeline Džoli ne lete u Beograd i ne drže za ruku decu koja se rađaju bolesna jer su im roditelji bili otrovani. To nije zanimljivo, toga nema", rekla je ona

"Nema ni Hirošime i Nagasakija. Ako odete u Japan, probajte naći Japanca koji će Vam reći da su ih bombardovali Amerikanci. Verovatnije je da će reći da ih je nuklearnim oružjem gađao Sovjetski Savez", rekla je Zaharova.

Ko je posle svega toga dao pravo Vašingtonu da smatra sebe vojskom sveta, pitala je ona.

"Oni nisu iskupili nijednu dečiju suzu, ako se sad poslužimo rečima Dostojevskog. Oni nisu iskupili nijednu dječiju suzu, a bilo je galaksija tih suza. A sada, Beograd. Mi stalno ponavljamo, verovatno u državama Balkana slušaju te moje izjave. Za mene je to lična priča. Ništa me ne veže, nemam rođake, nemam neke krvne veze sa zemljama Balkana. Imam tamo prijatelje. Išla sam u školu gde su u mom razredu bila deca iz tadašnje Jugoslavije. Oni su bili različitih nacionalnosti i kad smo već kod toga, bilo im je jako teško da se unutar sebe opredele za svoju budućnost i tako dalje. Oni su posle letnih raspusta donosili i fotografije i priče o onome šta se tamo događalo, jer je to bio početak devedesetih godina. Zato je u meni sve to veoma živo i kada je 1999. svet gledao kako civilizovana zemlja, Sjedinjene Američke Države, uz pomoć civilizovanih zemalja Evrope bombarduju civilne objekte i civile u centru Evrope. Pritom, usput uništivši ambasadu Kine, desilo im se. Specijalno, ciljano bombardovavši televiziju, zajedno sa ljudim koji su bili tamo. I sve ostalo. I sve je to trajalo više od dva meseca", rekla je Zaharova za ATV.

Dodala je da je kod nje kao i kod većine ljudi, posle toga počeo otpor.

"Za mene svet nije mogao više biti isti. On se promenio. Ali ni na tome se nisu zaustavili. Dalje je bio Irak", zaključila je Zaharova.

Kurir.rs/ATV