PREDAJA AZOVSTALJA U MARIJUPOLJU! Vojnici položili oružje pred Rusima, potpukovnik tvrdi: UKRAJINA PROPUSTILA ISTORIJSKU PRILIKU!

Generalštab Oružanih snaga Ukrajine potvrdio je u ponedeljak uveče na svojim društvenim mrežama da je njegovim vojnicima koji su se sklonili u čeličanu Azovstalj u Marijupolju naređeno da se predaju.

Prva faza predaje završena je u ponedeljak – 265 vojnika su napustila Azovstalj.

foto: Twitter video prtscr / RT

Sada se u bolnici u Novoazovsku nalaze 53 ranjena vojnika, a u Jelenovki 211 vojnika.

Ruski izvori procenjuju da je oko 2.200 ljudi zarobljeno u podrumima ogromnog kompleksa Azovstalj.

Lokacija je dugačka 11 kvadratnih kilometara i njeni podzemni delovi su dizajnirani da izdrže nuklearni napad.

foto: Youtube prtscr / MASH, Profimedia / Alexey Kudenko /Sputnik

Prema rečima zamenice ministra odbrane Ukrajine Ane Maljar i Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine, oni koji se predaju biće razmenjeni za ruske ratne zarobljenike koje je zarobio Kijev.

Nakon što poslednji ukrajinski vojnik napusti Azovstalj, bitka za Marijupolj će biti praktično završena i Rusija će steći potpunu kontrolu nad strateški vitalnim gradom.

foto: Twitter video prtscr / RT

Kakva je sudbina vojnika “Azova”? Ko je i zašto naredio predaju? Da li će predaja vojnika iz Azovstalja izazvati domino efekat u Ukrajini?

Na sva ova pitanja dogovor su dali u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji narodni poslanik Dragan Šormaz i potpukovnik u penziji Đorđe Aničić.

foto: Kurir

- Dogovoreno je ovo bilo kad je bio generalni sekretar UN u Moskvi i Kijevu. Tada se ovo dogovorilo. Već pedesetak godina se izbegava da se izgovori reč rat, Rusija je uspela da osvoji dva gada, Marijupolj i Herson. Rusija se tri meseca mučila sa fabrikom i Marijupoljom, a Ukrajina od početka rata nikako nije mogla da dođe do Marijupolja. Marijupoj se nalazi na nezgodnoj poziciji, otpor Ukrajine je bio dosta jak - rekao je Šormaz.

foto: Kurir

Aničić ističe da je Marijupulj važan za Rusiju zbog povezivanja kopnenog koridora ka Krimu.

- U Marijupolju zaostavština je još iz Sovjetskog saveza. Kako će biti tretirani ratni zatočenici, to zavisi od grupe. Civilima je dozvoljen izlaz iz Azopolja. Postoje plaćenici dobrovoljci za koje ne važi pravilo međunarodnog prava i oni imaju potpuno drugačiji tretman od regularne ukrajinske vojske. Bataljoni Azova postali su deo ukrajinskih vojnih snaga.Treba analizirati ko je izašao i kako, pretpostavljamo da su to ranjenici. Marijupolj je važan za Rusiju zbog povezivanja kopnenog koridora ka Krimu - kaže Aničić.

foto: Kurir

Šormaz smatra da nema opravdanja za to što je Rusija napala Ukrajinu.

- Rusija je agresor. Ja imam fotografije ruskih vojnika sa ogromnim kukastim krstom preko leđa, istetovirani. Ne postoji primer da su ukrajinski vojnici pravili zločin nad civilima. Rusija je napala Ukrajinu, Rusija je napala Marijupolj, oni se ljudi brane i dan danas. To je činjenica i nema opravdanja za to - rekao je Šormaz gostujući u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji.

Aničić ističe da je nacizam koji je pobeđen u II svetskom ratu sada vaskrsao u Ukrajini.

- Nije se rat pojavio pre 80 i nešto dana. Razlozi i uzroci dosežu daleko pre toga, kada analiziramo situaciju u ukrajinskom društvu, ono je stvorilo neke uslove da se stvore nacističke snage. Nacizam koji je pobeđen u II svetskom ratu sada je vaskrsao u Ukrajini. Ima njega i u drugim državama, ali društvo kao društvo Ukrajine dozvolilo je da se instaliraju te snage. Imamo urušavanje vrednosti. Ukrajina je propustila istorijsku priliku, a to je da ostane vojno neutralna. Oni su mala država i treba da sagleda svoje stanje i okruženje. Nekada ne može da se radi ono što se nama sviđa, već moraju da se uvaže interesi velikih sila. I sami vidite kako se vrši pritisak na nas, mi smo isto sada u situaciju da balansiramo. Ukrajina je imala šansu da to iskoristi. Treba posmatrati i geostrateški položaj Švedske, Finske i Ukrajine. NATO alijansa nema nikakvih razloga da prilazi ruskim granicama, Zapadni svet ne poštuje ni jedan ugovor, to je problem, što njima ništa nije sveto. Ukoliko Rusija izgubi ovaj rat ona više neće postojati u sadašnjem obliku - kaže Aničić.

foto: Kurir

Na pitanje voditeljske Jelene Pejović da li će Tuska staviti veto na zahtev Švedske i Finske za članstvo u NATO.

- Turska ne može da stavi veto, Erdogan se tu ništa ne pita, tu odlučuje turski parlament. Zar mislite da će dozvoliti NATO i SAD da ih Erdogan spreči u nečemu? Neultralnost više ne postoji! Švedska i Finska ulaze svojom voljom u NATO - kaže Šormaz.

Kurir.rs/M.L.

