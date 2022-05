AZOVSTALJ JE KLJUČ RATA! Stručnjak tvrdi da se u čuvenoj fabrici ČUVAJU VAŽNI DOKAZI: Rusi će obelodaniti plan Ukrajinaca!

Velibor Vukašinović, nekadašnji glavni vazuholovni inspektor SRJ i Aleksandar Đokić, politikolog, smatraju da je Rusija uveliko u ratu sa NATO paktom preko Ukrajine, ističući da glavni razlog ratovanja leži u zloglasnom Azovstalju.

- Operacija će biti završena kada se ostvare ciljevi. Denacifikacija i demilitarizacija i jedno i drugo je bilo u planu. Ovde je bilo pitanje ko će koga prvi, zna se da je samo 20 časova delilo od napada Ukrajine na ruske teritorije. Detektovano je između 11 i 30 biohemijskih laboratorija. Kada se definitivno Azovstalj u Marijupulju reši, s obzirom da se nekoliko hiljada ljudi i dalje tamo nalazi, a samo se pitam šta čuvaju. Tada će se pokazati šta je bio plan Ukrajine. Šta se tu pripremalo. Lično mislim da nuklearni rat ne može da bude vođen, on bi bio sveuništavajući. Ali biološki rat ili hemijski sigurno. Imamo dosta elemenata, dokumenata i dokaza o biohemisjkim laboratorijama - kaže Velibor Vukašinović, nekadašnji glavni vazuholovni inspektor SRJ.

foto: Kurir televizija

Vukašinović je istakao da je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski uključen u čitavu priču sa biohemijskim laboratorijama na teritoriji Ukrajine.

- I Zelenski je uključen u čitavu tu priču, ali je i jedan od najbogatijih Ukrajinaca, on je i vlasnik Azovstalja, Rinat Ahmetov, i Hanter Bajden. To je porodični posao porodice Bajden. Mislim da je pametna odluka ne kreće ni sa kakvim uništenjem, već da se zatvore svi otvori i da se omogući predaja. Ali verujte, ključ celog ovog rata je u Azovstalju - kaže Vukašinović.

Očigledno je da predsednik Rusije šalje otvorene pretnje NATO članicama da se ne uključuju direktnije u ove sukobe sa Ukrajinom, istakao je Aleksandar Đokić, politikolog iz Moskve.

foto: Kurir televizija

- Pretnje se šalju, a koliko je ona ozbiljna, to treba da vagaju njihova rukovodstva. Mediji koji podržavaju vlast u Rusiji, na njima nema nezvaničnih podataka o gubicima. Svi opozicioni kanali su zabranjeni i teško je doći do bilo kakvih informacija - kaže Đokić.

Rusija je u ratu sa NATO paktom tvrdi Vukašinović.

- Ona je u apsolutnom i totalnom ratu sa NATO paktom. Što se tiče operacije denacifikacije i demilitarizacije, Rusija je ozbiljna zemlja i ići će do kraja. Sledeća je Odesa. Ne znam tačno da li to naorzužanje odlazi u Ukrajinu ili ide na neko drugo mesto, ali ono što je sigurno da su Rusiji "trn u peti" Baltičke zemlje - Litvanija, Letonija i Estonija. Znamo šta znači Kalinigrad. Rusija nikako neće rizikovati da izgubi svoju poziciju na Baltiku, jer kroz njega izlazi na Severno more, Atlantski okean itd, drugim rečima vlada morima - kaže Vukašinović.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

06:14 UKRAJINA DOBIJA TEŠKO NAORUŽANJE! Pukovnik u penziji smatra da preti OPŠTI HAOS, tvrdi da iz Kanade stiže OPASNA RAKETA