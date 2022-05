PLANETI PRETI GLAD UN: Ruska invazija na Ukrajinu izazvaće globalnu nestašicu hrane!

Milioni gladuju u Africi foto: Shutterstock

Ruska invazija na Ukrajinu mogla bi da izazove globalnu nestašicu hrane koja će možda trajati i godinama, navodi se u najnovijem alarmantnom upozorenju Ujedinjenih nacija. Antonio Guteres, generalni sekretar svetske organizacije, istakao je da će rat na istoku Evrope dovesti do porasta broja gladnih zahvaljujući rastu cena na globalnom nivou.

Uzroci

- Neke zemlje bi mogle da se suoče sa glađu koja će trajati godinama ukoliko se izvoz žitarica iz Ukrajine ubrzo ne vrati na predratni nivo - rekao je Guteres.

Uzroci gladi: - Rat u Ukrajini i nestašica suncokretovog ulja, kukuruza i pšenice - Prekid proizvodnje u prethodne dve godine zbog pandemije korone - Klimatske promene i naglo povećanje sušnih oblasti na planeti

Sukob je doveo do prekida izvoza namirnica iz ukrajinskih luka. Do najvećeg poremećaja na svetskom tržištu došlo je zbog prekida izvoza suncokretovog ulja, kukuruza i pšenice. Poremećaj je doveo do porasta cena. Na globalnom nivou cena hrane je skočila 30 odsto u poslednjih godinu dana.

Akcija Svetske banke: Izdvojeno 30 milijardi dolara Svetska banka je najavila da će staviti 30 milijardi dolara na raspolaganje kako bi se pomoglo u zaustavljanju krize u snabdevanju hranom. Od ovog iznosa 12 milijardi dolara je izdvojeno za nove projekte, a 18 milijardi su sredstva iz postojećih projekata vezanih za hranu, koji su odobreni, ali nisu još isplaćeni. - Rast cena hrane ima razoran učinak na najsiromašnije i najranjivije - rekao je Dejvid Malpas, predsednik Svetske banke.

- Ratni sukob u kombinaciji sa efektima klimatskih promena i pandemije koronavirusa preti da desetine miliona ljudi gurne preko ivice u glad, neuhranjenost i izgladnjivanje. U svetu ima dovoljno hrane ako budemo radili zajedno. Ali ukoliko ovaj problem ne budemo rešavali danas, suočićemo se sa čitavim nizom problema i manjkom hrane na globalnom nivou narednih meseci - dodao je Guteres.

Generalni sekretar UN... Antonio Guteres foto: EPA / WAEL HAMZEH

Cene rastu: Rekordna inflacija u Austriji, Britaniji... Federalna agencija za statistiku u Austriji saopštila je da je inflacija u zemlji na najvišem nivou još od 1981. Inflacija u aprilu 2022. bila je 7,2 odsto, čemu je najviše doprineo rast cena energenata i transporta. Cene goriva su porasle 49,1 odsto u aprilu, dok je grejanje poskupelo 29 odsto, a cena hrane 8,4 odsto. I u Velikoj Britaniji je inflacija na rekordno visokom nivou u poslednjih 40 godina. Iznosi devet odsto, a najviše su takođe poskupeli energenti. Rastu cena najviše je doprinelo uvođenje sankcija Rusiji usled invazije na Ukrajinu.

On je istakao da je jedino efektivno rešenje krize obnova proizvodnje hrane u Ukrajini, kao i obnova proizvodnje veštačkog đubriva u Rusiji i Belorusiji. - U intenzivnim smo kontaktima sa Rusijom i Ukrajinom, kao i sa SAD i EU u pokušaju da se izvoz hrane vrati na normalan nivo. Kompleksnost bezbednosti, ekonomskih i finansijskih implikacija zahteva dobru volju svih strana da bi se problem rešio - naveo je Guteres.

Milioni tona žita

Rusija i Ukrajina su pre rata namirivale trećinu godišnje potrošnje žita u svetu. Ukrajina je preko luka koje su trenutno u blokadi mesečno izvozila 4,5 miliona tona poljoprivrednih proizvoda mesečno. Rat je zaustavio izvoz, a cene hrane na svetskom nivou su još više porasle nakon što je Indija zabranila izvoz žita. Prema podacima UN, oko 20 miliona tona žita je blokirano u ukrajinskim lukama. Nemačka šefica diplomatije Analena Berbok optužila je Rusiju da koristi glad kao oružje. - Milioni ljudi su ugroženi na Bliskom istoku i u Africi - rekla je ona.