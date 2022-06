100 DANA RATA U UKRAJINI Gde su grešili Rusi, a gde Ukraijnci u borbama?!

Za proteklih 100 dana videli smo gomile mrtivih civila, nekoliko neuspelih ofanziva, masovno naoružavanje Kijeva modernim teškim naoružanjem, koje trebalo da preokrene rat.

Međutim kako stvari odmiču rat je daleko od kraja. Ruska vojska trenutno kontroliše 22 odsto ukrajinske teritorije, nekoliko ključnih gradova, koji su za Ruse u principu svi bitni. Postoje i oni koji tvrde da su Ukrajinci pogrešili što su za mesto bitke izabrali Donbas umesto Kijev, a to misli i vojni komentator Boško Jovanović, magistar mešunarodnih odnosa koji je za Kurir proanalizirao 100 dana rata.

foto: EPA/OLEG PETRASYUK

U Donbasu se ide na potpuno okruženje i uništenje ukrajinskih snaga, to je naprosto primarni cilj Rusije, a ne zauzimanje teritorije same po sebi, kaže za Kurir vojni komentator Boško Jovanović.

Bitka za Marijupolj Fokus na uništenju Azova Jedna od ključnih bitaka u proteklih 100 dana rata bio je opsada Marijupolja. Jovanović za Kurir otkriva i zašto je toliko trajala opsada Marijupolja. Prema njemu ključ je u uništenju jedinici Azov koja je bila fokus opsade grada. - Da se Azov nalazio na nekom drugom mestu, sa tom snagom, Rusi bi isto napali to mesto. Nema to veze sa značajem Marijupolja kao lučkog grada, kratko dodaje on.

Promena taktike je važna Jovanović naglašava da nijedno oružje ne može da preokrene tok rata, nego isključivo promena taktike. - Setimo se istorijskog primera, kakva korist je od toga što je Hitler naredio da se 6. armija ne povlači iz Staljingrada. Nemačka armija nije imala nikakvu korist. Nemački generali su bili od reda iz pruske vojne škole, koji su zahtevali taktičko povlačenje. i u slučaju Ukrajine to ima smisla jer povlačenjem preko reke Dnjepar, brani se Kijev i Odesa. Ali u toj priči ima jedan problem što bi Ukrajina u tom slučaju morala da žrtvuje Harkov, kaže on.

Opsada Kijeva

Prvih 60 dana rata u Ukrajini obeležilo je to, da su Rusi na Ukrajinu krenuli sa 200.000 vojnika, jer su mislili da kad dođu do Kijeva, onda će se Ukrajinci povući svi sa istoka prema prestonici, kaže on na početku razgovora, ali pošto je taj koncept Rusa propao, ukrajinska vojska je zadržala postojeće pozicije u Donbaskoj oblasti, gde se trenutno već 20 dana vode žestoke borbe za svako naselje. To je ono o čemu se već govori kao trećoj fazi rata, koja je počela krajem aprila.

foto: SOPA Images Limited / Alamy / Alamy / Profimedia

- Ukrajincima posle 100 dana rata bilo kakva pobeda je bitna za dizanje morala. Ukrajinci su napravili stratešku grešku, jer su odbrali da polje bitke njih i Rusa bude Donbas, a njihove linije snabdevanja nisu dobre. Treba puno vremena da prođe da se dostavi nešto iz Kijeva na Donbas. Ukrajinska vojska nije u stanju da vrši nikakve ofanizvine akcije, zbog toga što Rusi brzo i silovito odgovore na svako delovanje ukrajinske artiljerije. Rusi su već počeli da ispaljuju Iskandere iz Belgorodske oblasti na Harkov, a rastojanje između Belgoroda i Harkova vazdušnom linijom je 60 km, dodaje on.

Belgorod foto: EPA-EFE/EMERCOM OF RUSSIA PRESS SERVICE

Prema njegovim rečima ako se Ukrajinci na vreme ne povuku iz Donbasa, njima preti slom.

foto: Shutterstock

- Lažno se tvrdi da su Rusi odustali od Kijeva. To sam rekao i povodom 60 dana rata. Rusi nisu imali ideju da zauzmu Kijev. Sve što su uradili bilo je da zauzmu aerdorom i fabriku Antonov u okolini Kijeva. Njima je trebala dokumentacija, možda neke mašine, Tamo je bila jedna brigada padobranaca, koja se samo time bavila. Rusima nije trebalo strateški da okruže Kijev, tvrdi on i dodaje:

- Što se tiče promene ruske taktike, ona se promenila, u tome što se sad napada na brigadnom nivou, uz obaveznu artiljerijsku pripremu, uz snažno bombardovanje iz helikoptera i aviona. Na Zapadu se forsira mit da imaju taktičke grupe nivoa bataljona, a Rusi nisu glupi da bataljon napada bilo šta, naprosto sad napadaju kao cela brigada. Kod Ukrajinaca postoji problem u snabdevanju, a što se tiče njihovog političkog rukovodstva, ono se previše oslanja na obaveštajnu saradnju sa Londonom, zato Ukrajina ima od početka rata ima taktiku "samo još malo izdržite stiže zapadna pomoć".

Jovanović daje i odgovor zašto su Rusi od skora doneli pravilo da stariji od 40 godina mogu da idu u vojsku.

Iz vrlo prostog razloga zato što ljudi preklom iz Ukrajine koji su izbegli u Rusiju su spremni da učestvuju na strani ruske armije, ali pošto većima njih ima 35 - 40 godina, pravilo je izmenjeno i to dopušteno. Odluka nije doneta zato što omladina više neće da ratuje, kaže on.

Belorusija i rat u Ukrajini Demonstracija sile iz Minska Jedan od faktora, ali ne i direktni od samog početka rata u Ukrajini bila je Belorusija, odakle je ruska vojska napadala Kijev. kasnije se ta priča izmenila, ali je aktuelni predsednik Aleksandar Lukašenko veliki deo svoje vojske razmestio uz granicu Poljske i Ukrajine. - Cilj Lukašenka je da postojano drži određeni broj ukrajinskih vojnih trupa uz ukrajinsko-belorusku ganicu da spreči njihovo slanje na Donbas. To bi se vojnim rečnikom nazvalo demonstrativno dejstvo. Tim maevrima Rusi s vremena na vreme sprečavaju revoluciju unutar Belorusije, drugo Ukrajinci se drža u strahu da sledi svakog trenutka napad iz tog pravca i veliku vojsku umesot na istoku moraju da drže tu. Isto tako sprečava se potencijalni upad Poljske u Ukrajinu. Ja ne kažem da bi to Poljaci uradili, ali postoji bojanzan u Minsku da je to moguće, dodaje vojni komentator Jovanović za Kurir.

Crna prognoza

- Ono što se dešava, a vidimo na terenu da Ukrajina nema ni snage ni mogućnosti za dugotrajni rat. Što duže rat traje to će ukrajinska vojska da bude u lošijem stanju, i kako vreme prolazi, Rusima će biti mnogo lakše da ratuju. Zašto sam rekao da su svi gradovi na istoku Donbasa podjedanko bitini i Popasna i Severodonjeck, Svetlogorsk i lIsičank. Ne mogu da kažem da je Rusima stalo da osvoje neko mesto. Možda neko misli da se time otvara neki strateški pravac, ali Donbas je jednostavno prilepljen na Rusiju , ovde se ide na potpuno okruženje i uništenje ukrajinskih snaga, to je naprosto primarni cilj, Rusije, a ne zauzimanje teritorije same po sebi.

Na pitanje može li Kijev da preokrene stvar u svoju korist Jovanović kaže:

- Ukrajinsko političko rukovodstvo donelo je pogrešenu odluku koja se sastoji da se brani povlačenje sa Donbasa. Najlogičnije bi bilo da se ukrajinska vojska povuče na liniju reke Dnjepar jer između Dnjepra i Donbasa nema ništa što bi zaustavilo Ruse. Ne vidim zašto Ukrajinci uporno i tvrdoglavo pristaju da ih Rusi melju na Donbasu, jer kao što Žoc kaže da je svaki koš posledica loše odbrane, a ne dobrog napada, tako možemo da kažemo da je svaki vojni poraz posledica loše planirane odbrane, a ne dobrog napada strane koja je pobedila.

Za kraj Jovanović dodaje da ruska vojska ne žuri toliko da ratuje za Harkov iz sledćih razloga i navodi kakvu taktiku će Moskva primeniti za drugi najveći grad u Ukrajini.

- Harkov je podjednako velik kao Kijev. Rusi će verovatno preferitati da ga okruže, jer je to lakše, nego što je bilo okružiti Kijev, zaključuje on.

Kurir.rs/A.Mlakar