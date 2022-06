PUTINU PONOS NE DOZVOLJAVA DA IMA DVOJNIKA! Eksperti upozoravaju: Službe bezbednosti prave VEŠTAČKE MASE KLONOVA ZA OVAJ MOMENAT

U klasične teorije zavere spadaju i poglavlja da Tito niije bio pravi Tito, dok se za nekadašnjeg libijskog presednika Gadafija govorilo da ima dvojnike koji su ga često menjali.

Ruski predsednik Vladimir Putin je priznao je u jednom intervjuu da su mu predlagali da ima dvojnika iz bezbednosnih razloga, ali da je on tu ponudu odbio.

Rekao je da mu je plan izložen 2000. godine, kada je Rusija bila u ratu sa separatistima u Čečeniji, mada neko je cinično primetio tada da mi ne znamo da li je pravi Putin tada i odbio dvojnika.

foto: Kurir Televizija

Voditelje Pulsa Srbije, Miloša Anđelkovića i Milicu Marković interesovalo je da li se nekada u istoriji dogodilo, a da je potvrđeno, da se umesto nekog državnika pojavio dvojnik.

Prof. dr Ilija Životić, sa Fakulteta za inženjerski menadžment, smatra da je ponos Vladimira Putina toliko veliki da mu to ne dozvoljava da ima dvojnika.

foto: Kurir Televizija

- Nikada se nije 100% potvrdilo jer tehnologija u prošlosti nije bila kad što je danas. Mi danas nemamo takve potvrde. Osim ovoga što se može naći na internetu gde je Melanija Tramp koristila jednu devojku iz svog obezbeđenja da na jednom događaju mahne, okrene i ode. Sada službe bezbednosti prave veštačke kolone. Recimo, predsednik jedne važne države ima čoveka koji liči na njega. Taj čovek se koristi da odvrati pažnju novinarima tako što će ući u kola, dok pravi predsednik sedne u neko sasvim drugo vozilo i izađe na jedan drugi izlaz. Što se tiče nekih većih događaja, tu već nema dvojnika. Sumnjam da Vladimir Putin ima dvojnika, jer prvo što to njegova ličnost ne bi dozvolila - rekao je Životić.

Ljuban Karan, potpukovnik KOS-a u penziji, smatra da se nekada govori kako neki visoki funkcioner u državi ima dvojnika kako bi se iskomplikovao i izbegao antentat na njega.

foto: Kurir Televizija

- Za Gadafija se znalo da je imao dvojnika, ali i za Sadama Husejna. To što se saznalo da oni imaju dvojnika ne mora značiti da je to narod provalio. Čak i obezbeđenju ide u korist da kaže da on ima dvojnika, jer je tada atentat na njega višestruko komplikovaniji - rekao je potpukovnik.

