EVROPA SE RASPADA PRED NAŠIM OČIMA! Pavić tvrdi: Besomučno su lagali svoj narod o Rusiji ISTINA SADA IZLAZI NA VIDELO

Politikolog Aleksandar Pavić istakao je u jutarnjem programu Kurir televizije da se pred našim očima obrušava civilizacija zapadnog sveta, koju njihova elita urušava.

On je dodao da je Srbija i te kako u središtu svetskih zbivanja i da se lažne informacije koje je su kružile od početka rata polako sada dobijaju svoj pravi oblik i istina izlazi na videlo.

foto: Kurir televizija

- Srbi su u središtu svetskih zbivanja već neko vreme. Ovde se često može čuti jedna mantra koja se spominje od strane ljudi koji su prozapadno orjentisani, a to je da su Srbi nevažni. A to nije istina. Sve nesuglasice velikih sila, pogotovo Britanije i Rusije i sada govore jedni drugima ono što misle stvarno. Rusi su se dugo suzdržavali, a sada su rešili da stvarno kažu ne samo šta je faktografija, već šta je potpuna istina. Zna istorija vrlo dobro da ne samo što su oni nas bombardovali, bili umešani u trgovinu organima, da su lagali o nama. Treba zapamtiti da su oni direktno sprečavali oslobođenje ovih teritorija od Turaka, zarad svojih interesa. Zarad geopolitičke borbe sa Rusijom i teritorija u 19. veku. Dodik već neko vreme govori da su nama Britanci najveći neprijatelji. Za razliku od Nemaca koji sve rade transparentno, Britanci to uviju u neke oblande, tobož za naše dobro, ali vas podrivaju non-stop. Jako je dobro za nas što su ove reči Marije Zaharove tako odjeknule - istakao je politikolog Aleksandar Pavić u jutarnjem programu Kurir televizije.

U Kremlju sede četiri Vladimira Putina Uopšte nije važno da li je nešto novo ili staro, da li je ovo novi ili stari Putin, rekao je Dejan Lučić, pisac i publicista. - U Kremlju uvek ima četvorica Putina, jer se stalno događaju neki atentati, onaj Putin koji bio na paradi imao je mongolsku facu, a on je spomenuo da će Rusija da nastavi tamo gde su stali Svjetoslav i Vladimir, a oni su stali kod hazarskog kaganata, a sad Rusija, takođe, ratuje protvi njih koji vladaju Evropom i Amerikom. Oko Bajdena se sada nalaze svi oni čije su babe i dede hazari iz Kijeva i Odese - kaže Lučić.

Pavić je istakao da zapadni mediji sada pripremaju svoju javnost za stvarnost koja sledi.

- Sada da Rusija može biti na domaku velike pobede u Dombasu, onda o Ukrajinskim vojnicima koji su prepušteni sami sebi... Oni sada pripremaju svoju javnost za stvarnost. Taj pad duboke američke države, Leri Džonson istakao je da je neverovatno da je prve tri nedelje američka vojska oslanjana jedino na infomacije koje su dolazile iz medija. Oni sami sebi ruše kredibilitet. Toliko im je to spinovanje otišlo van kontrole i toliko besomučno lažu sopstvenu javnost i to ne može trajati doveka - rekao je Pavić, koji je istakao da ovo nije rat samo protiv Rusije, već i protiv celokupnog zapadnog stanovništva i dodao:

foto: Kurir televizija

- Pred našim očima se raspada Evropa, njihovo stanovništvo strada od strane njihove elite. Ko god da je slušao Davos ove godine svestan je da program velikog reseta ni malo nije naivan. Oni znaju da prvo moraju da unište ekonomski sistem sadašnji, da bi uspostavili novi. To se odnosi i na zelenu energiju, jer njome možete da kontrolišete svaki subjekt i svakog čoveka na svetu. Rusi ovde dođu samo kao zgodan izgovor za mere koje su oni planirali da sprovedu još ranije. Uništava se slobodna privreda, sloboda govora, govori se o transhumanizmu i čipovanju ljudi

