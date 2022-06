BAJDEN POZVAO Ukinimo FILBASTER pravilo i stavimo pravo na abortus u zakon!

Predsednik SAD Džo Bajden rekao je u da će podržati da se napravi izuzetak od filibastera - prag od 60 glasova u Senatu koji je potreban za usvajanje većine zakona - kako bi se kodifikovali prava na abortus i pravo na privatnost kroz zakone koje je usvojio Kongres .

Upitan o tome koju bi izvršnu radnju koristio da ojača prava na abortus nakon odluke Vrhovnog suda da poništi Roe protiv Vejd, Bajden je rekao: „Najvažnija stvar... moramo da se promenimo, verujem, moramo da kodifikujemo Roe protiv Vejda u zakonu.

„A način da se to uradi je da osiguramo da Kongres glasa za to. A ako se filibasteru stane na put, to je kao pravo glasa – trebalo bi da bude da obezbedimo izuzetak od ovoga pozabavimo odlukom Vrhovnog suda“, dodao je on.

Kurir.rs/CNN