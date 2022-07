PREMIJER ŠRI LANKE APELUJE Sankcije Zapada neće Rusiju baciti na kolena! Zbog svega toga trpi treći svet

Zapadne sankcije uvedene Rusiji neće je baciti na kolena, dok će zemlje trećeg sveta trpeti, rekao je danas vršilac dužnosti predsednika Šri Lanke, premijer Ranil Vikermesinge.

"Mislite li da će sankcije pomoći? To će samo povući cene. Hajde da pogledamo sankcije koje se uvode i da se zapitamo da li je to neophodno. Sankcije neće baciti Rusiju na kolena, ali baciće ostatak trećeg sveta na kolena", rekao je on na međunarodnoj panel diskusiji o sprečavanju gladi, prenosi TASS.

Prema rečima zvaničnika, sankcije utiču na zemlje kao što je Šri Lanka gde prehrambeni proizvodi nisu generalno dostupni.

"Naše pitanje u Šri Lanki je nastalo delom zbog globalne krize", rekao je on i dodao da su se "i globalna kriza i unutrašnja kriza spojile i dovele državu do toga da se 6 miliona ljudi se suočava sa neuhranjenošću".

Vikermesinge ;smatra da su zapadne antiruske sankcije i dogadjaji u Ukrajini izazvali globalnu krizu hrane i goriva.

On je kao prelazni predsednik Šri Lanke ponovo danas uveo vanredno stanje u zemlju uoči glasanja u parlamentu za novog šefa države.

Ranil Vikermesinge postao je prelazni predsednik države, kada je prošle nedelje ostavku podneo predsednik Gotabaja Radžapaska posle bekstva u Singapur.

Radžapaska je bio primoran da pobegne iz zemlje kada su desetine hiljada demonstranata upale u zvaničnu rezidenciju posle višemesečnih demonstracija širom zemlje, na kojima se tražila njegova ostavka zbog ekonomske krize. Dvadeset dva miliona stanovnika zemlje pogodjeno je teškim nestašicama osnovnih proizvoda od kraja prošle godine.

