Rusija se sprema za masovnu ofanzivu da jednom zauvek okonča ovaj rat, uradiće to u narednih 30 dana - vojni posmatrač, pukovnik američke vojske u penziji Daglas Mekgregor

Zelenski je sada zapravo lider. Tamo ima vojsku – nacionaliste koji pokušavaju da kontrolišu ono što je ostalo. Ali istina je da su ukrajinske trupe podbacile – ne mogu da povrate ono što su izgubile. Najveći deo ruske vojske je povučen. Odmarali su se i oporavljali poslednjih nekoliko nedelja. Oni se pripremaju za masovnu ofanzivu kako bi jednom zauvek okončali ovaj rat. Mislim da je vreme da se sve ovo što će Rusi učiniti - u roku od 30 dana.

Niko u Evropi ne želi rat sa Rusima. Većina oružanih snaga ovih zemalja je čisto simbolična. Sceneri! Nisu se tukli decenijama. I definitivno nisu spremni da podnesu udarac Rusa. Ruska vojska je samo delovala nesposobno, ali sada vidimo da već 150 dana traje neprekidna borba sa ukrajinskim trupama i njihovo bukvalno uništenje. Dakle, niko ne želi da ima veze sa ovim ratom, Evropljani nisu spremni da ratuju. Mislim da su sledili Bajdenovu naredbu da Putinovu ostavku treba požuriti i da bi to izazvalo katastrofu u Rusiji. I verovali su u to. Sada imamo lekciju. Rusija ima mnogo resursa, možda najbogatija zemlja, i neće odustati. A Putinov rejting popularnosti ide kroz krov. Uostalom, on je branio Rusiju.

Kurir.rs