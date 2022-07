MAKAKI MAJMUNI TERORIŠU JEDAN JAPANSKI GRAD: Prvo se mislio da je to delo jednog, ali se problem vrrlo brzo pokazao u punom svetlu

Divlji majmuni su poslednjih nedelja napali desetine stanovnika jednog grada na jugozapadu Japana, uz izveštaje da su životinje ulazile kroz prozore kuće i udarale s leđa, dok policija pojačava neuspešnu potragu za njima.

Od 8. jula, najmanje 45 ljudi je povređeno od japanskih makaki majmuna - poznatih i kao snežni majmuni u gradu Jamagučiju i njegovoj okolini, rekao je Jošitaka Morišige, zvaničnik iz odeljenja za očuvanje pri vladi prefekture Jamaguči.

Prvobitno su zvaničnici izvestili da su napadi delo jednog besnog majmuna - ali vlasti sada kažu da ne mogu da potvrde da li je jedna ili više životinja odgovorno za to.

Broj potvrđenih napada se više nego udvostručio za manje od nedelju dana. Žrtve se kreću od male dece do starijih, rekao je Morišige.

Napadnuti su izgrebani po rukama i nogama, imaju ujede po vratu i stomaku, ali nisu prijavili ozbiljne povrede, rekao je Masato Saito, zvaničnik gradske skupštine Jamagučija.

„Nedavno smo čuli za slučajeve u kojima se majmun uhvatio za nečiju nogu i kada ta osoba pokuša da je skine, životinja ga ugrize – ili mu skoči na leđa“, rekao je on.

Žrtve su prijavile da su viđale majmune različitih veličina – „ali da li je majmun mali ili veliki menja se od osobe do osobe, jer to zavisi od njihove percepcije“, rekao je Saito. „Naravno, mogli bismo to da rešimo ako postoji grupa majmuna, ali u ovom slučaju ne možemo sa sigurnošću reći da li ima jedan, dva ili nekoliko majmuna.

Ranije ovog meseca, mnogi napadi su se desili kada je najmanje jedan majmun ušao u domove i školu kroz otvorene prozore i klizna vrata. Ali sada, kada su stanovnici dobili uputstva da drže te ulazne tačke zatvorene, više ljudi je napadnuto napolju, rekao je Saito.

Napadi su naveli policiju da postavi zamke i pojača svoje patrole naoružane mrežama - ali pošto nisu uspeli da uhvate nijednog majmuna, policajci su u nedelju bili naoružani pištoljima za smirenje.

Makaki su lokalni majmuni i nalaze se na većini japanskih ostrva.

„Japanski makaki majmuni koegzistiraju zajedno sa ljudima još od perioda Edo – Japan planinska zemlja i zajednice žive blizu planina u kojima žive majmuni, tako da je majmunima lako da uđu u sela i gradove“, rekla je Mieko Kijono, stručnjak za upravljanje divljim životinjama i vanredni profesor na Univerzitetu Kobe.

Ona je dodala da majmuni žive u grupama, ali mladi mužjaci često odlaze da žive sami neko vreme, što znači da će majmun odgovoran za napade najverovatnije biti muška jedinka.

Zvaničnici Jamagučija rekli su da su takvi napadi retki. „Ovo je veoma neobična pojava; nikada ranije nisu dolazili u urbano područje i napali ovoliki broj ljudi“, rekao je Saito.

Ali Kijono kaže da su ove vrste sukoba između ljudi i majmuna postale sve češće tokom godina, a istraživanja ukazuju na faktore kao što je oživljavanje populacija makaka zahvaljujući naporima za očuvanje i opadanju njihovih prirodnih staništa.

„U Japanu sve više majmuna dolazi u kuće i na farme, oštećujući useve“, rekao je Kijono. „Lokalne vlasti imaju mere da oteraju majmune – na primer, mogu da koriste vatromet da ih oteraju nazad u njihovo stanište.

Ali ove mere ne funkcionišu uvek - majmuni bi zbog toga mogli da razviju neprijateljstvo prema ljudima, a možda se čak ni ne vrate u svoja planinska staništa. „Majmuni koji nauče da reaguju protiv ljudi pridružiće se drugim grupama , što će dovesti do većeg broja majmuna koji se ne plaše ljudi“, rekla je ona.

Kurir.rs/CNN