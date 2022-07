EVO KADA RUSIJA NAPUŠTA MEĐUNARODNU SVEMIRSKU STANICU: Novi šef Roskosmosa odluku saopštio i Vladimiru Putinu!

"Bez sumnje ćemo ispuniti sve naše obaveze prema našim partnerima" u Medjunarodnoj svemirskoj stanici, rekao je Borisov tokom sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom koji je prenosila televizija. "Medjutim, odluka da se napusti ta stanica posle 2024. je doneta", rekao je on. ; On je rekao da misli da će do tada početi formiranje ruske orbitalne stanice, koja će biti "glavni prioritet" ruskog nacionalnog svemirskog programa.

"Budućnost ruskih letova sa posadom treba pre svega da se zasniva na sistemskom i uravnoteženom naučnom programu da bi nas svaki let obogatio u znanjima u svemirskoj sferi", rekao je on. Borisov je imenovan na čelo Roskosmosa sredinom jula i zamenio je Dmitrija Rogozina. Do tog imenovanja 65-ogodišnji Borisov je bio vicepremijer zadužen za ruski vojno industrijski kompleks koji uključuje i oblast svemira.

"Svemirska oblast je u teškoj sitauciji i mislim da je moj glavni zadatak da ne spustim lestvicu već da je dignem više, pružajući pre svega potrebne svemirske usluge za rusku privredu", rekao je Borisov pred Putinom, navodeći navigaciju, komunikacije i prenos podataka. Rusija je 2020. izgubila monopol u slanju u svemir svojim pouzdanim ali zastarelim letelicama Sojuz, dolaskom na scenu kompanije Spejseks američkog milijardera Ilona Maska. Rusko-zapadna saradnja u svemiru je takodje pogodjena ofanzivom koju je Rusija pokrenula 24. februara protiv susedne Ukrajine. Zapadne sankcije uvedene Rusiji zbog ofanzive delimično pogadjaju i rusko avio i svemirsku industriju i mogu da imaju efekte na Medjunarodnu svemirsku stanicu gde bi mogla da budu poremećena neka snabdevanja. Pored toga ruski svemirski sektor je pogodjen i višegodišnjom korupcijom i nedostatkom inovacija.

