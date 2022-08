PITANJE TAJVANA VAŽNIJE JE OD UKRAJINSKE KRIZE Stručnjaci o značaju Tajpeja za Kinu U SEPTEMBRU ĆE SE DESITI NEŠTO VELIKO

Dan nakon odlaska čelnice američkog kongresa Nensi Pelosi, atmosfera na istoku Azije čini se nikad napetija. Kineska vojska započela je u morima oko Tajvana velike vojne vežbe sa korišćenjem bojeve municije i navodno lansirala čak 11 balističkih raketa u bilizini tog ostrva.

Pet projektila palo je i na područje japanske ekskluzivne ekonomske zone što je dovelo i do varnica u odnosima Pekinga i Tokija.

O ovoj temi su u studiju govorili: Vojislav Lalić, nekadašnji dopisnik Tanjuga iz Turske, Aleksandar Cvetković, direktor Srpskog pokreta obnove i dr Sanja Arežina, politikolog i autor knjige "Kina u Evropi".

foto: Kurir Televizija

- Ovo je izuzetno senzitivno pitanje, a čak je i iznad ukrajinske krize. Tajvan je ostao neka kap u ovoj priči. Kineska vojna strategija je ta da su svi važni kineski stratezi govorili da je za bezbednost Kine bitna kontrola prvog lanca ostrva. Tajvan je za Kinu bitan i iz ekonomskih značaja. Tajvan je jedan od najvećih proizvođača poluprovodinka. Tajvan ima više od 10.000 firmi otvorenih u kopnenoj Kini. Njima ne odgovara ovaj sukob. Tajvan je bitan i za SAD. Bitan je i aktom iz 1979. godine. U septembru bi na Tajvanu trebalo da se održi skupština svih demokratija i demokratskih pokreta na svetu. U martu i aprilu je na Tajvanu bio Dejmon Vilson, on je predsednik Demokratskog fonda, koji je organizovao one čuvene narandžaste revolucije. Sada se on poredi sa Ukrajinom - rekla je dr Sanja Arežina, politikolog i autor knjige "Kina u Evropi".

foto: Kurir Televizija

