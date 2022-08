PLAŠILA SE NAPADA: Oglasio se saradnik Darje Dugin, evo šta je imao da kaže o ćerki ruskog filozofa

Novinarka Darja Dugin poginula je 20. avgusta u blizini sela Boljšije Vjazemi u Podmoskovlju, kada je eksplodirao je automobil u kojem je putovala sa festivala Tradicija.

Autobil u kojem je bila Darja pripadao je njenom ocu, filozofu i politikologu Aleksandru Duginu.

Aleksandar i Darja Dugin foto: Printscreen Telegram/Mash

I sama Darja Dugin bila je poznata po aktivnoj podršci ruskoj specijalnoj operaciji u Ukrajini. Takođe je bila lično upoznata sa dešavanjima u Donbasu.

Zamenik Novosibirska, savetnik šefa DNR za humanitarna pitanja Rostislav Antonov, koji često posećuje Donbas, lično je poznavao Darju i razgovarao sa njom neposredno pre tragedije.

- Dugo sam bio u kontaktu sa Darjom, ali smo se lično upoznali tek preko nekoliko meseci na jednom snimanju. Ona je planirala projekte u Donbasu, a ja sam se obavezao da joj pomognem u njihovoj realizaciji, rekao je Antonov za KP-Novosibirsk.

- Projekat o kome smo razgovarali je bio povezan sa Azovstaljom. Želela je da bude tamo. Moj zadatak je bio da koordiniram njenu posetu sa određenom opremom tamo. Reč je o osetljivom objektu, gde se još uvek radi na deminiranju i uklanjanju ruševina. Naravno, ne možete samo da dođete u Mariupolj i prošetate do Azovstalja - o tome se morate dogovoriti unapred. Darja je tamo želela da realizuje kulturni projekat posvećen ratu, da ispriča kakav su užas ljudi pretrpeli, dodao je.

Govoreći o njenom ubistvu Antonov je rekao da ne sumnja da je to bio napad na njenog oca.

– Ne sumnjam da je to bio napad na njenog oca – imao je jasan stav u vezi sa Ukrajinom. I DarJa je u razgovoru sa mnom izrazila zabrinutost da može doći do napada, porodica je preduzela određene mere bezbednosti. Razumeo sam o čemu je ona govorila: posle mog putovanja u Donbas, zvali su me i ''dobri ljudi iz Kijeva“ i obećali da će me ubiti, rekao je za KP-Novosibirsk savetnik šefa DNR Rostislav Antonov.

Kurir.rs/KP Novosibirsk