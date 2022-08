JEZIVA PORUKA KRIJE SE IZA UBISTVA DARIJE DUGINE? Bivši pukovnik KOS-a objasnio: Evo ko može da stoji iza stravične LIKVIDACIJE

Darko Trifunović sa Instituta za međunarodnu bezbednost i Ljuban Karan, bivši Kontraobaveštajac i pukovnik u penziji istakli su da je interesantno da se atentat na Dariju Duginu odigrao u Moskvi.

- Na parkingu, pod prismotrom ruskih službi, gde su oboje imali nadzor i pratnju. Ne verujem da Ukrajina ima baš toliku moć da izvodi takve operacije. Njega predstavljaju kao čoveka koji je idejni tvorac ukrajinske tragedije. Većina Srba ne razume šta je Aleksandar Dugin govorio, a to je da smo mi bili ti koji su stradali prvi u velikoj podeli sveta - kaže Trifunović.

Karan je istakao da je Dugin ličnost svetskog kalibra koji se borio protiv unipolarnog sveta.

foto: Kurir televizija

- On je unipolarni svet razotkrio u potpunosti i zato je bio njihov trn u oku. Mislim da on nije imao nikakvo obezbeđenje, a pogotovo ne njegova ćerka, on nije imao nijednu funkciju. Tom njegovom automobilu mogao je da priđe bilo ko. Zapadne zemlje njega krive jer nije dozvoljavao bezbednosnu pretnju prema Rusiji. Da li je bio meta on ili ćerka, ima jedna teroristička logika, to je opasnija poruka svima koji se protive unipolarnom svetu da kažu nećemo vas, već ćemo ubiti vašu decu. Efekti u javnosti su daleko jači i veći kada stradaju nevini - kaže Ljuban Karan.

U Evropi su smatrali da je Dugin imao fašističke stavove, a da je njegova zapaljiva retorika smetala zapadu rekao je Trifunović.

foto: Kurir televizija

- Dugina su prozvali fašistom svi oni koji podržavaju i štite sve one fašiste koje gledamo u Ukrajini i na Balkanu. On je tražio da se udruže Evropa i Rusija u ovoj američkoj dominaciji koja je jedina i neprikosnovena sila koja kontroliše ceo svet. Ukrajina da može, sigurno bi to uradila i ja vam to tvrdim. Terorističke akcije su upravo to, cilj je da se izazovu unutrašnji problemi u Rusiji. Obaveštajne službe zapadne daju obaveštajno obezbeđenje ukrajinskoj vojsci, pa su tako pogođeni određeni važni ruski ciljevi, a isto tako one pomažu i u ovakvim terorističkim akcijama - kaže Karan.

Mogućnost sukoba na Mediteranu

- Ukrajina pre 2014. godine i posle nije ista. Tamo je na vlast došla profašistička vlast, koju gura zapad. Sasvim je moguće prelivanje sukoba na Balkan, a ko to može da uradi? Priče o velikoj Srbiji dolaze sa zapada, od strane Hrvatske, lažne države Kosova, Bosne, oni nas prikazuju kao agresivce, a koga u Srbiji zanima da postoji velika Srbija - kaže Karan i dodaje:

foto: Kurir televizija

- Pozadina priče je antiruska, a naše okruženje nas prikazuje kao male Ruse. Tu sliku šalje naše okruženje sa ciljem da zapadne sile bar deo te negativne energije prema Rusiji usmere na nas - ističe Karan.

Na Mediteranu su svi naviknuti na ruske brodove, a na zapadu postoji jedan strah od aktiviranja nuklearnog oružja od strane Rusije, istakao je Trifunović.

