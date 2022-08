UBISTVO DUGINE JE TERORIZAM: Dr Radenović bio u Rusiji kada se desila likvidacija i sreo oca novinarke EVO ŠTA JE REKAO O DUGINU

Ne stišavaju se reakcije nakon pogibije ćerke uticajnog ruskog filozofa Aleksandra Dugina koga prozapadni mediji nazivaju "Putinovim mozgom“ i glavnim ideologom Kremlja. Prema izveštajima istražitelja, Darja Dugina je poginula u predgrađu Moskve nakon što je eksplodirala bomba postavljena ispod vozačevog sedišta.

Ako verziju o ukrajinskom tragu u ubistvu novinarke i političke analitičarke potvrde nadležni organi, onda postoji politika državnog terorizma koju sprovodi Kijev, rekla je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Verziju o ukrajinskom tragu u ovom incidentu ranije su izneli šef Donjecke Narodne Republike Denis Pušilin i član Glavnog saveta vojno-civilne administracije Zaporoške oblasti Vladimir Rogov.

Savetnik kancelarije ukrajinskog predsednika Mihail Podoljak odbija bilo kakvu vezu sa smrću Darije Dugine i naglašava da Ukrajina sigurno nije imala nikakve veze s tim.

Gosti Kurir televizije bili su akademik prof. dr Dragan Radenović i novinar Zoran Vitorović.

- Ovo treba tumačiti kao teroristički akt. Druge mogućnosti ne postoje. Juče sam se vratio iz Rusije, a to se desilo dok sam još bio u Sankt Petersburgu. Reakcija Rusije je učvrstila to unutrašnje jedinstvo. Dugina sam video na jednoj izložbi. Utisak je da to što ga sada nazivaju ideologom - nema utemeljenja - rekao je prof. dr Dragan Radenović i dodao:

- Dugin je značajan čovek u Ruskoj federaciji. Dugin je bio veoma uticajan - istakao je dr Radenović.

Zoran Vitorović smatra da će biti još terorističkih akata.

- Reč je o nečemu što konačno treba da prodrma prosečnog građanina Ruske federacije, to su komentari švajcarskih eksperata. Takođe, biće još terorističkih akata - rekao je novinar Zoran Vitorović.

