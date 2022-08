RAT U UKRAJINI NIJE ISPAO ONAKO KAKO SE RUSKI LIDER NADAO! Bivši šef britanske vojske: Ovo je za Putina noćna mora

Bivši šef britanske vojske general Ričard Denat rekao je da rat u Ukrajini nije ispao onako kako je planirao ruski predsednik Vladimir Putin.

- Mislim da je rat ispao potpuno drugačije od onoga što je zamislio Vladimir Putin. Ovo je verovatno njegov najgori scenario, njegov scenario iz noćne more, rekao je on za Skaj njuz.

- Ako se vratimo šest meseci unazad do 24. februara... Ono što je imao na umu i što su međunarodni mediji očekivali bio je munjevit udar od Belorusije do Kijeva kako bi se srušio ukrajinski predsednik i kako bi Ukrajina došla pod kontrolu Rusije. To se naravno nije dogodilo, rekao je.

Kako je ocenio, Rusi su bili uspešni u dolasku sa Krima i uspostavili su kopneni koridor od Krima preko Marijupolja u užu Rusiju.

-Ali glavni fokus je bio na pokušaju da se zauzmu Donjeck i Lugansk.

Herson foto: EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY

-I u izvesnom smislu, ti planovi su jedno vreme bili uspešni. Ali sada se sve to ponovo promenilo. Zapad je donirao veoma efikasne artiljerijske sisteme dugog dometa. Samopouzdanje Ukrajinaca je takvo da pripremaju pažljivo osmišljenu kontraofanzivu da povrate grad Herson. Naravno, to se neće desiti neko vreme, ali će se desiti kad-tad, verovato na jesen, zaključio je on.

Kurir.rs/Skaj njuz