BAUK RUSKIH PODMORNICA PONOVO KRUŽI MEDITERANOM: Šta se krije u dubinama kod Malte! Napadna nuklearna ili AIP Varšavjanka?!

Bauk, bauk ruskih podmornica ponovo kruži Mediteranom već nekoliko dana, a posebno oko ostrva Malte, gde je navodno uočena ruska podmornica.

Naime, ova priča krenula je od portala Naval njuz gde je autor teksta inače specijalizovan za podmornice i podmorničko ratovanje, naveo da je odlaskom ruske krstarice "Maršal Ustinov" klase Slava, isti tip broda bio je i raketna krstarica Moskva, koja je do potapanja bila zastavni brod Crnomorske flote.

Autor teksta pod pseudonimom H I Sutton navodi da je poprilično siguran, mada konkretnih dokaza nema da je u pitanju napadna nuklearna podmornica iz sastava Severne flote, koja je naoružana krstarećim raketama i koja je uplovila kroz Gibraltar u Sredozemno more po kome plovi trenutno

H I Sutton smatra da postoje jake sumnje da nuklearna podmornica sa krstarećim raketama deluje blizu obale Italije. Njegova teza je da podmornica menja raketnu krstaricu, koja već nekoliko dana plovi između obala Irske i Velike Britanije i time odvlači pažnju od Mediterana.

Doduše on se ograđuje i navodi, da se možda neće nikad saznati u javnim izvorima koja je to podmornica, ali naglašava da je jako uveren da je u pitanju nuklearna podmornica.

foto: royalnavy.mod.uk

To i ne bilo ništa novo jer je Rusija od 2015. godine krenula da u Sredozenmo more povremeno šalje nukelarne podmornice na borbena dežurstva koja su sa monraričkom avijacijom Članica NATO i ratnim mornaricama igrali ili igraju igru mačke i miša. Sve je navodno povezano sa ratom u Ukrajini.

Autor navodi da jedna od tri tipa podmornica koje su poslate u Mediteran su klasa Akula, klasa Siera I/II ili Viktor -III, ali možda i klasa Oskar-II inače svi nazivi podmornica su navedeni po NATO neomeklaturi

Naravno autor ostavlja i opciju da je možda nuklearna podmornica klase Borej koja zamenjuje polako stare tipove podmornice. Takođe ostavlja opciju i za dizel-električnu podmornicu, usavršenu verziju Kilo, koja inače je redovni gost Mediterana pošto joj je matična luka Tartus u Siriji.

O tome da se nešto zbiva u Mediteranu oko Malte svedoči i ruski mediji koji navode da oko ovog ostrva je zabeležen veliki broj naleta protivpodmorničkih aviona mornarica NATO zemalja. Osim PC-3 Oriona, zabeležen je i let Boinga P-8A Posjedon mornarice SAD kome je matična baza Sigonela na Siciliji koji na jugozapadu od ostrva pretražuju morske dubine u potrazi za podmornicom.

foto: Youtube screenshot/Russia insider

Ruski mediji navode isto da je reč o modifikovanim dizel-električnim podmornicama klase Kilo "projekat 636.6 Varšavjanka" iz sastava ruske mornaričke flote koja je uvrštena u sastav Mediteranske eskadre ruske mornarice.

Projekat 636.6 Varšavjanka predstavlja unapređenu verziju podmornice klase Kilo. Na zapadu ih zbog niske akustične emisije nazivaju "black hole" crna rupa.

Ove podmronice imaju semdokraki propler sa fiksim kracima. Suština neparnog broja kraka navodno leži u tome što je neparan broj idealna za eliminaciju buke. Autonomija podmornice je 45 dana, posadu čine 52 čoveka. Operativna dubina ronjenja je 240, a maksimalna 300 metara. Podmornice imaju dva dizel generatora jačine 1.000 kW, i dva elektro motora jačine 5.100kW.

Osim strandardnih torpeda kalibra 533mm, kao i novijih USET-80. Radi se o torpedu na električni pogon sa aktivno-pasivnim akustičkim navođenjem dometa 20 km i brzine maksimalne 40 čvorova i UGST torpeda sa reaktivnim pogonom (mešavina vodonik-amonijum perhlorat) i vodomlaznim propulzorom, kao i superkavitacijsko topredo VA-111 Škval. Međutim, ono po čemu su ove podmornice trenutno najpoznatije jesu krstareće rakete 3M-54 Kalibr za protivbrodska i dejstva brzine 2,9 maha, dometa 440 do 660 kilometara sa aktivnim radarskim samonavođenjem i verzija za kopenen ciljeve 3M-14 brzine 0,9 maha, bojevom glavom 450 kilogrma i dometom od 1.500 do 2.500 kilometara.

Osim Rusije na Mediteranu ove podmornice ima i alžirksa mornarica i to ukupno 4 podmornice klase Kilo u pitanju su unapređene verzije i to: 4 projekta 636 nabavljene od 2010 do 2019. godine. U pitanju se Messali el Hadj (021), Akram Pacha (022) primljene 2010. godine, El Ouarsenis (031) primljena 2014. i El Hoggar (032) 2019. Takođe naručene su još dve projekta 877EKM.

Kurir.rs/A.Mlakar