BRITANSKI BRAČNI PAR JE DOBIO PORUKU OD KRALJICE NA DAN NJENE SMRTI: Kada su je pročitali nisu mogli da zaustave suze!

Triša Pont (81) i njen suprug Rej (84) otvorili su poruku za 60. godišnjicu braka u četvrtak, na dan kada je Njeno Veličanstvo umrlo.

Oduševljeni posebnim gestom, potom su krenuli na slavljeni ručak.

Ali kada su se vratili kući, pojavila se vest da je Britanija izgubila svog monarha od 70 godina.

Par slomljenog srca, iz Godalminga u Sariju, kaže da će sada zauvek čuvati njene reči.

Otkrivši da su oboje bili uplakani zbog vesti, Rej je rekao: „To čini čestitku još vrednijom i dirljivijom jer smo bili jedni od poslednjih ljudi koji su dobijali prepisku od nje.

Svi parovi koji stignu na godišnjicu venčanja sa dijamantima mogu dobiti čestitke od monarha zemlje, sada kralja Čarlsa III.

„Tako mi je drago što znam da slavite godišnjicu dijamantskog venčanja 8. septembra 2022. Šaljem vam čestitke i najbolje želje u ovako posebnoj prilici", stoji na toj kartici.

Rej, penzionisani geodet, rekao je da su on i njegova supruga „oduševljeni“ i „tako uzbuđeni što su ga otvorili“. „Mislio sam da će to biti tako lep trenutak za našu porodicu“, rekao je on.

„Onda smo izašli na zajednički ručak i kada smo bili tamo, zazvonio mi je telefon, rečeno nam je da treba da pogledamo onlajn jer nešto nije u redu sa kraljicom. Očigledno, to je bacilo senku na naš ručak.’

Kurir.rs/Metro