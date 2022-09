KRALJ ČARLS ĆE ČEKATI MESECIMA NA PRAVO KRUNISANJE! Vesna da Vinča objasnila šta ga čeka: KRALJEVSTVO U SVE VEĆOJ OPASNOSTI

Princ Čarls Filip Artur Džordž i zvanično je proglašen za kralja Čarlsa Trećeg, dva dana posle smrti njegove majke, kraljice Elizabete Druge. Ceremonija je održana u palati Svetog Džejmsa u prisustvu članova kraljevske porodice, premijerke Liz Tras, političara i arhiepiskopa od Kenterberija. Kralj se potom obratio prisutnima i odao počast kraljici Elizabeti.

Sahrana kraljice Elizabete II biće održana 19. septembra, saopštila je Bakingemska palata. Hrastov kovčeg ogrnut škotskom zastavom i vencem od belog cveća pratiće sedam vozila na putu do prestonice. Gomile ljude okupili su se duž puta prateći povorku. Lokalni predstavnici spustili su glave u znak poštovanja.

Gošća jutarnjeg programa Kurir TV Redakcija bila je novinarka Vesna da Vinča, a voditelja Vladimira Karalejića interesovalo je da li je kralj Čarls Treći imao skromnu ceremoniju krunisanja.

- To je bilo samo proglašenje. Prava ceremonija krunisanja se očekuje za koji mesec. Postoje tri nivoa priznanja novog statusa kralja. Onog momenta kada suvereni kralj izdahne tog istog momenta se zna ko je naslednik i on preuzima vladavinu. Bilo je to proglašenje gde je prisustvovao arhiepiskop od Kenterberija, premijerka Liz Tras i tajni savet koji smo prvi put gledali u direktnom prenosu. Elizabeta je čekala 16 meseci da bi se ceo taj čin svečani napravio. Sada ćemo videti koliko će trajati to čekanje - rekla je da Vinča.

- Proglašeni kralj je ostao do svog imena zato što je hteo da bude 3. Da je uzeo neko drugo ime bio recimo 9. kada je u pitanju Edvard ili Džordž 7. To je bio njegov izbor jer je baš želeo da bude 3. po redu - rekla je da Vinča.

Novinarka Vesna da Vinča se takođe dotakla kakvu je kraljica Elizabeta imala ulogu na svet i navela da se nestabilnost od njene smrti u odnosu na svet i britansku krunu povećava iz dana u dan.

