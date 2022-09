GRU, PUTIN ILI GERASIMOV? Ko zapravo upravlja sa ruske strane ratom Ukrajini!

"Ruska vojna obaveštajna služba GRU (Glavnoe Razvedyvatel'noe Upravlenie) ima dugu istoriju delovanja i jedino valja šta su boljševici napravili. Da bi se razumela situacija u Ukrajini i zašto baš vojna obaveštajna služba vodi rat, a ne general Valeriji Gerasimov treba da se razume zašto ne i Putin, započinje svoju priču vojni komentator Boško Jovanović.

" Zadatak GRU je fajtanje sa Zapadom kad je najtvrđe, najteže, najgore to je GRU. GRU je bio jedni 1999. uz nas. To je samostalno radio. Koraljbenikov tadašnji komandant GRU-a je bio dva puta u Beogradu, ali Srbi to neće da pominju nego Lukašenka i nebtine stvari, ali kad GRU stoji uz nas kad je ceo Zapad udario to je razlog zašto o tome ništa ne znamo", dodaje on.

Prema njegovim rečima GRU može da se podeli na tri dela: Glavni deo pripada kopnenoj vojsci i dva dela od kojih jedan pripada mornarici, a drugi vazduhoplovstvu. GRU ima tehničku službu. I oni imaju svog Q. GRU ima svoj SPECNAZ koji je u sovjetsko doba imao zadatak napad na nuklearna postrojenja u Americi. GRU je imao svoj zvezdani trenutak u Angoli gde je pomagao narodnom pokretu za oslobođenje Angole zajedno sa Kubom.

"I naravno Avganistan od 100.000 vojnika 15.000 su bili specijalci što padobranci, KGB, GRU. Tu je naravno najpoznatiji čovek GRU iz tog doba Vladimir Koftun koji je zarobio "Stinger" i posalo ga u Moskvu iako su mu obećali zvezdu Herojsa SSSR-a nije je dobio, jer što je ko god radio za majčicu Rusiju dobio je nešto drugo od onoga što je trebalo. GRU je uvek bio prvi, uvek išao napred, promišljao dublje, šire od recimo KGB kasnije SVR koja je civilna obaveštajan služba, a koja je propala, kad je Putin postavio Mihaila Fratkova za direktora, pa se se radil skandali da je grupa špijuna SVR zarobljena u Americi i razmenjena u vreme Obame. Nikad se moglo da čuje da u Americi uhapšen neki pripadnik GRU-a, vrlo prosto, GRU drži svoj nivo. Tamo se ne prima preko veze nego po pozivu, završava se vojno diplomatska akedmija i GRU je naprosto svuda provučen. GRU se bavi strateškim stvarima, a u intervjuu Rusijska Gazeta što dođe kao službeni list Ruske Federacije tadašnji načelnik GRU Nikolaj Vasiljevič Šehturov je dao intervju u kome je rekao da u slučaju napada ili nekog rata GRU preuzima komandu nad specijalnim snagama", priča Jovanović

Ko ratuje u Ukrajini

Na pitanke ko ratuje u Ukrjaini Jovanović odgovara: "Niko drugi nego SPECNAZ".

"Za Ruski SPECNAZ ne postoji ništa što se ne može. Suština je u tome da je bataljonska struktura vojske u Ukrajini GRU-ovksa struktura- ojačani bataljon. To nije fama, koju je smislio Gerasimov. Rat u Ukrajini vodi GRU. Zašto GRU vodi? Zato što je bila visoka upletenost zapadnih službi u vlast u Kijevu, i onda je GRU preuzeo vlast u usvoje ruke od 2015. Jer do 2015. Glavne zvezede su bile Igor Strelkov koji je bio običan glumac, završio je arheologiju. On nije nikakav vođa, političar i njega je stvorio Vladislav Surkov koji nema veze sa GRU. Surkov je bio znalac teatra, stvaralc masovnih pokreta i stvorio je mitsku figuru Igora Strlkova Grikina. I GRU je 2015. rekao: "dosta više pomerite se i ta priprema se vidi u tome što Zapad ne poznaje s kim ima posla, što uglavno laže jer nema svojih agenata u GRU. Tu se javljajuju izmišljotine visokog nivoa".

Odnos Putin -GRU

"Putin i GRU nisu u dobrim odnosima", započinje priču Jovanović i nastavlja:

"Putin ne voli te vojne strukture jer je smenio maršale koji su bili na čelu Ministarstva odbrane i postavio Sergeja Ivanova, običan kadar iz KGB. Naprosto u ruskim službama je došlo do tumbanja da su neki kadrovi iz FSB prešli u civilnu obaveštaju službu SVR, kao kad bi neko iz FBI prešao u CIA što je naravno nemoguće. Naprosto GRU je imao problem sa Kremljem koji se sastoji u tome što se više oslonio na FSB i zato je Rusija i ta služba doživela poraz u Ukrajini specifične vrste, pa je išla fama da je Janukovič ruski čovek, da to Rusi kontrolišu, ali suština je u tome da FSB nije sposoban da vrši napadne obaveštajne operacije i da je to dovelo do tga da su Engelezi poverovali da FSB ima svoje ljude u Egleskoj, što je vrlo netačno, a našlo se u seriji Spuks (Špijuni). Za vreme Medvedeva GRU se preimenov u Glavnu upravu GU, pa kad je Putin ponovo došao na vlast se izvinuo ono R što znači obaveštajno je ispušteno. Za GRU je napravljen nov štab. Inače postoji gomila knjiga koje su duboko netačne i predstavljaju bajke, od Duginove konsiprolgije gde je GRU optužen za širenje liberalnih ideja, da je on kriv za raspad SSSR-a, onda se imala i fama da je Duginov tata moćna figura GRU, da Dugin rukovodi GRU što ne može da se desi".

Prema Jovanović problemi na realciji Kremlj-GRU nastali su što kontraobaveštaju zaštitu vojske vrši 5 uprava FSB.

"Pokojni Lazanski napisao da je 5. Uprava isplanirala rat FSB nije sigurno mogla da isplanira sukob u Ukrajini iz 2014, jer su tu penzioneri i došao sam do zaključka da napisano nije istina, ali je mnogo lakše GRU da se pravi misitčni. GRU jeste po sebi mističan jer je po sebi najbolji. To je bez svake sumnje najbolja vojna obaveštajan služba i to sa njom ne može da se poredi. Ovako kako se ratuje u Ukrajini ratuju dobrovoljci i specijalne jednice. Rosgvardije, FSB, padobranci, morska pešadija i naravno SPECNAZ -GRU. Rusi su imali pokušaj stvaranje Centra za specijalne opeeracije gde su spoijli specijalne jednice FSB i GRU po uzpor na Amerikance i Komandu specijalnih snagar.

GRU i operacije u Ukrajni

"GRU osobena jednice ona upravlja ratom u Ukrajaini na specifičan način, a ratovanje koje se sprovodi u Ukrajini nije zauzimanje teritorije već strateško uništavanje provinika. GRU zna strateški da promišlja, to su pametni ljudi, nisu pravnici po obrazovanje Kod rata u Ukrajini se ne shvata jedna stvar, ako Ukrajinci dođu do Moskve to im ništa ne vredi, ako Zapad nema gasa, energenata. Ukrajinci neće imati podršku čak i da Ukrajinci dođu treba da se zna da nikakva rasuputica neće zaustavi Ruse. Rusie nije zaustavio sneg, i Nemci 100 km od Moskve, neće ih sad i ovo da zaustavi. Putin je potpisao nalog da se primi 155.000 dobrovoljaca u ruske redove. Ne mobilizacije, regrutacija nego dobrovoljaca koji su sprmeni da ratuju na teritoriji Ukrajine", zaključuje na kraju razgovora Boško Jovanović.

Kurir.rs/A.Mlakar