UKRAJINA DEO 30-GODIŠNJEG RATA! Analitičari: Ova zemlja postala je poligon za igre velikih! TROŠI SE STARO ORUŽJE I ISPROBAVA NOVO

Dr Neven Cvetićanin, predsednik Foruma za strateške studije i novinar Zoran Vitorović u jutarnjem programu Kurir televizije naveli su da postoje dve solucije za rešenje krize u Ukrajini.

Cvetićanin je istakao da smo pred novom fazom sukoba, koja se može voditi u dva smera.

- Mi smo pred novom fazom sukoba. Ovo je kraj početka, kako je rekao Vinston Čerčil. Mi sada ulazimo u fazu gde je se sve menja kao u video igrici. Ako iz NATO-a imamo vojnu pomoć Ukrajini, pita se da li će stići i nemački tenkovi, sada smo pred odlukom elita sa svih strana da li će da se pomere na viši nivo sukoba. Preti nam direktniji sukob NATO pakta i Rusije, a Ukrajina je samo jedan teren, poligon, koji se nezgodno namestio, kao što je nekada bila Sirija - kaže dr Neven Cvetićanin, predsednik Foruma za strateške studije i dodaje:

- Ukrajina je poligon gde su velike sile igrale. Ona služi za to da se isproba novo oružje, da se potroši staro, da se proizvede najnovije, da se testira. Istina je da smo za sada imali upravljiv proces. SAD i Rusija su glavne strateške sile koje određuju rat i mir u svetu. Trenutno smo u kraju početka i pitanje je kakva će biti nova faza koja može ići u dva smera: još gori i krvaviji sukob nakon mobilizacije u Rusiji, a moguće je da se pacifikuju pregovori koji se odvijaju na nekoliko linija. Međutim, po svemu što smo čuli, podižu se tenzije. Ovo je partija globalnog strateškog pokera i u njemu se još podižu ulozi - kaže Cvetićanin.

Ovo je igranka u kojoj ulazimo u jednu novu fazu, kao sa šahom, naveo je novinar Zoran Vitorović.

- Glavni problem je što priča oko upotrebe nuklearnog naoružanja nema nikakve veze sa samom upotrebom istog. Niko nije dovoljno lud da ga upotrebi, jer će i sam sebe uništiti. Ciljanim nuklearnim probama izazivaju se zemljotresi. To se zove još i geooružje. Pretnja ima jednu drugu konotaciju, koja je vezana za depoe gasa u Nemačkoj, koji se nalaze na veoma nestabilnom i trusnom području i dovoljan je malo jači zemljotres. I dalje vidimo da se širi atmosfera straha i sile. Pitanje je šta je istina - kaže Vitorović.

Imate nekoliko talasa izbeglica, biće velika tragedija i biće strahovito užasnih momenata ako se taj talas nastavi.

- Pojačavaju se tenzije. Imamo krizu hrane, a Afrika je najteže pogođena time, to znači i da stotine hiljada ljudi sa ovog kontinenta može da krene u Evropu. To što je u Italiji desnica pobedila nije slučajno, to je preventivno, da bi se Italija spremila za talase migranata. Sve treba staviti u širi kontekst. Ovo nije od juče, sada prisustvujemo takozvanom novom tridesetogodišnjem ratu. Mini svetski rat počeo je u Siriji kada smo imali delovanje svih svetskih sila, a šta će sada biti ostaje nam da vidimo - kaže Cvetićanin.

