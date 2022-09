NE BIH GA PRIMILA NAZAD NI ZA MILION GODINA! Oglasila se bivša žena Britanca koji ju je ostavio zbog Ukrajinke

Britanac Toni Garnet, koji je napustio ženu zbog izbeglice iz Ukrajine, sada je rešio da ostavi i ljubavnicu jer je, kako je rekao, bila agresivna. Odmah se oglasila i njegova bivša koja je poručila da je "znala da će se stvari završiti katastrofalno".

Garnet (30) ostavio je svoju dugogodišnju partnerku Lornu Garnet (22) zbog Sofije Karkadim svega 10 dana pošto su je kao izbeglicu primili u svoj dom.

Svega četiri meseca kasnije ovaj radnik obezbeđenja šutnuo je i novu devojku i izbacio je iz iznajmljene kuće u kojoj su živeli optuživši je da je pijandura, da je nožem oštetila zidove i da mu je ugrozila odnos sa dve ćerke.

Lorna, njegova bivša partnerka i majka njegove dece, navodno je rekla prijateljima da je znala da će se sve završiti "katastrofalno", ali da je iznenađena što je sve otišlo dođavola tako brzo.

Tabloid San prenosi da je prijateljima rekla i da ga ne bi primila nazad "ni za milion godina".

"Toliko toga je odbacio. Ne može da se viđa sa mnom zbog zabrane prilaska, a nije video ni decu. Ali teško da mi ga je žao", navodno je rekla prijateljima.

Budući da Lorna ne može da u javnosti govori o Toniju zbog sudskog postupka koji je u toku, njeni prijatelji su razgovarali sa tabloidima i jedan od njih navodno je rekao da je Lorna povređena ali da je i dalje jaka "i potpuno fokusirana na decu".

Sa druge strane, Garnet je Dejli mejlu rekao da je "100 posto završio" sa Sofijom zbog njenog neuračunjivog ponašanja. "Ne mogu više da trpim njena zlostavljanja", rekao je on.

"Ostavio sam Lornu i dvoje dece zbog nje i radio sam naporno na tome da ostanemo zajedno. Bilo mi je stalo do toga da potrajemo jer sam znao da ćemo izgledati kao dva kretena ako raskinemo, zbog silne medijske pažnje koju smo imali. I, iskreno, bilo mi je žao nje. Napustila je dom i zemlju zbog rata i nikog nije znala ovde. I mislio sam da je volim, ali postoji ta njena strana koju ne mogu više da trpim. Lako plane i agresivna je", izjadao se Garnet.

"U nedelju uveče je uzela nož i izbušila nekoliko rupa na zidu. To me je uplašilo i morao sam da pozovem policiju. Nisam srećan zbog toga, ali sam bio zabrinut za svoju bezbednost", rekao je on.

Garnet je rekao i da je pogrešio što je uopšte ušao u vezu sa Sofijom ali je naglasio da je njegova veza sa Lornom "već bila završena" i da je bio "nesrećan".

On insistira na tome da i dalje želi da pomogne Ukrajinki ali da ne želi više da bude sa njom u vezi, naročito jer mu je "uništila" proslavu 30. rođendana.

