Bošnjak: Komunistička partija Kine kroz jačanje ekonomije i nacionalne snage, Kinu vodi pravim putem!

Povodom 20. Nacionalnog kongresa Komunističke partije Kine (KPK), potpredsednica Skupštine Crne Gore Branka Bošnjak, uputila je čestitke toj partiji i iskazala mišljenje da je Kina postala svjetska sila, upravo zahvaljujući njima.

,,Čestitam im na budućem kongresu. Kinu doživljavam kao drevnu civilizaciju i zaista cijenim taj narod, koji je mnogo vrijedan i od koga možemo mnogo da učimo. Oni su svojim strpljenjem i istrajnošću postali vele sila. U svakom slučaju, KPK je dovela do toga, jer je ona ta koja vlada zemljom. Čestitam im na budućem kongresu. Oni svoju zemlju vode pravim putem, posebno što se tiče ekonomije i jačanja nacionalne snage njihove države. Zaista im tu odajem poštovanje," izjavila je Bošnjak.

Kada je riječ o uticaju ove zemlje na svjetsko tržište, potpredsjednica Skupštine Crne Gore ističe da je Kina jedna od tri najjače svjetske sile i da ostale zemlje, svjesne te činjenice, imaju određenu suzdržanost.

,,U svakom slučaju, svaka čast Kini što je uspjela da dođe do toga. Oni su na tome mudro, strpljivo radili i postali su ekonomska velesila. Kina je drugačija zemlja, drugačiji je sistem vrijednosti. Mi to treba da poštujemo i da naučimo od njih. Ne možemo na silu da nametnemo nekome vrijednosti, kada znamo da je to drevna civilizacija koja je hiljadama godina gradila sistem vrijednosti. Ono što je sigurno jeste da je Kina postala velesila i da će biti jedna od dominantnijih, a možda u ekonomskom smislu broj jedan u svijetu."

Kao neko ko je na čelnoj poziciji prijateljstva između crnogorskog i kineskog Parlamenta, Bošnjak podsjeća da dvije strane cijene unutrašnje sisteme vrijednosti, kao i da opredjeljenje Crne Gore prema Evropskoj uniji ne smeta u bliskoj saradnji.

,,Svakako da postoji prostor za unaprijeđenje te saradnje i to se vidi. Imali smo neke projekte u kojima su bili kineski investitori i koji su se dobro završili. Vjerujem da će biti prostora za mnogo intezivnijom saradnjom na obostrano zadovoljstvo jednog i drugog naroda, uz uvažavanje svih različitosti koje imamo."

Kurir.rs/Kineska medijska grupa