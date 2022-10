"BOLJE DA SE SMIRIM NEGO DA VAM ODSEČEM UVO" Srpkinja radila o glavi Gadafiju, a kad je progovorila MOĆNI VLADAR OSTAO BEZ TEKSTA

Kada je došla da radi u Libiju, Dijana Stevanović je posle godinu dana, odlučila da ostane tamo. Počela je da radi u svojoj struci, a nakon godinu dana postala zvanični frizer porodice Gadafi. Ubrzo je dobila brojna ovlaštenja i privilegije.

Kakva je sve iskustva doživela radeći za jednog od najmoćnijih ljudi na svetu, Moamera el Gadafija i kako je na kraju jedva izvukla živu glavu iz ratom zahvaćene Libije, te kako je smršala 90 kilograma, Dijana je ispričala je za ATV.

- Rekao mi je ‘Ošišaćeš me kako ti ja kažem’. Nakon toga sam mu se obratila na tečnom arapskom, što je njega iznenadilo. Pitala sam ga da li mogu da sednem da se smirim, i dalje sam se tresla od treme. Njemu je sve to bilo neobično i priznao je da ga do tog trenutka niko nije pitao da sedne u njegovoj blizini.

Na to sam mu odgovorila da je bolje da sednem i smirim se, nego da mu drhtavim rukama odsečem uho i završim u zatvoru, na šta se on glasno nasmejao, i tu počinje naša saradnja - ispričala je Dijana za ATV.

foto: Profimedia / Sysoyev Grigory 7 TASS

Dijana je u intervju za portal Bijeljina danas otkrila još detalja o tom susretu. Ispričala je da su tada razgovarali o bivšoj Jugoslaviji pošto je Gadafi bio veliki poštovalac Tita. Znao je i dosta naših reči, jer je veliki broj ljudi iz SFRJ, a kasnije iz Srbije bio zaposlen u rezidenciji - od kuvara, domaćice rezidencije, sofredžije pa sve do domara, bejbisiterke i zdravstvenih radnika. Nakon tog razgovora, uspela je konačno ošišati Moamera Gadafija.

"Odmah posle toga sam postala zvanični frizer rezidencije, a uz to su išle mnogobrojne povlastice. Svaki zaposleni naravno prolazi i detaljne provere, koje znaju trajati i po godinu dana. Nakon godinu dana rada kao frizer u rezidenciji, dobijam zaduženje za nabavku i uvoz svih higijenskih i kozmetičkih preparata za porodicu Gadafi, a po njihovoj želji. Svi preparati su morali proći dataljne laboratorijske kontrole, a tek nakon toga su dobijali zvanične deklaracije i pečat rezidencije, a taj posao je nosio veliku odgovornost. Kada radite u rezidenciji, vi pored svog osnovnog posla obavljate i druge zadatke koji vam se povere, a vaši zadaci se konstanto šire" - ispričala je Dijana.

