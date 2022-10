HOROR! ZNAM GDE SU SAHRANJENA TELA! Lusi tvrdi da je njen OTAC UBIO 70 ŽENA i otkrila gde ih je sahranio!

Posle izjave Lusi Studi da je njen pokojni otac bio serijski ubica koji je, navodno, ubio oko 70 žena tokom 30 godina u Ajovi je pokrenuta istraga.

Lusi naime tvrdi da je njen otac, Donald Din Studi, ubio između 50 i 70 žena i da je nju i njenog brata primoravao da mu pomažu da se otarasi tela. Leševi su sahranjivani kraj bunara na njegovom imanju.

- Znam gde su sahranjena tela žrtava. Samo bi nam rekao da moramo da odemo do bunara i ja sam znala šta to znači. Svaki put kada bih otišla tamo, mislila bih da se neću vratiti. Mislila sam da će me ubiti jer nisam ćutala o tome - rekla je Lusi za Njuzvik.

Šerif okruga Frimont, Kevin Aistrop, rekao je da su dva policijska psa pronjuškala imanje i da su ukazali da bi tamo zaista mogla da se nađu tela u raspadanju.

- Priča je neverovatna, ali nemamo nikakve dokaze osim psa. Moramo naći više dokaza - rekao je.

Policajci su počeli da se bave njenim navodima još prošle godine, ali su morali da lociraju bunar i dobiju saglasnost trenutnih vlasnika kako bi krenuli sa potragom.

Donald Studi se tako sumnjiči da je namamljivao žene, uglavnom prostitutke ili one koje su samo prolazile kroz tu oblast iz Nebraske ili Omahe, a onda bi ih ubijao na imanju, piše Njuzvik.

Ćerka tvrdi da je često bio pijan, a obično bi žrtve udario u glavu. Studi je preminuo 2013. u 75. godini. Kako je navela Lusi, njen otac se postarao da njegova deca znaju kakvim aktivnostima se bavi, iako je nejasno da li se neko od njih ikada obratio ranije policiji. Njen brat se ubio u 39. godini.

Lusi kaže da je sve ispričala nastavnicima i sveštenicima, i brojnim policajcima u Ajovi i Nebraski, ali da niko nije hteo da je sluša. Studi je inače imao kriminalni dosije kao diler droge i krijumčar oružja.

