ŽIVIMO ODVOJENO! SUPRUGA ZELENSKOG OTKRILA DETALJE IZ INTIMNOG ŽIVOTA: Deca i ja ga retko viđamo, on živi na poslu!

Prva dama Ukrajine Olena Zelenska rekla je u intervjuu za BBC da će Ukrajina izdržati predstojeću zimu uprkos hladnoći i nestanku struje izazvane ruskim projektilima i da će nastaviti da se bori u, kako ona opisuje, ratom pogleda na svet, jer "bez pobede ne može biti u miru“. U jednom velikom intervjuu rekla je da su "Ukrajinci spremni da ovo podnesu“.

"Imali smo toliko strašnih izazova, videli smo toliko žrtava, toliko razaranja, da nestanci struje nisu najgora stvar koja nam se može desiti“, rekla je Zelenska, podsećajući na nedavno istraživanje u kojem je 90 odsto Ukrajinaca reklo da bili spremni da žive bez struje dve do tri godine ako u tome vide perspektivu ulaska u Evropsku uniju. Čini se da je to užasno dug i hladan put, ali ona je toga svesna.

"Znate, lako je trčati maraton kada znate koliko ima kilometara“, kaže on i dodaje da Ukrajinci u ovom slučaju ne znaju koliko će daleko morati da trče. "Ponekad može biti veoma teško. Ali postoje neke nove emocije koje nam pomažu da izdržimo. Svi Ukrajinci će postati jači zbog ovog rata“, rekla je Zelenska.

foto: Shutterstock

U intervjuu, koji je trajao skoro sat vremena, prva dama nije želela da otkrije kada su ona, njen suprug i deca, 18-godišnji Aleksandar i devetogodišnji Kiril , poslednji put zajedno večerali. "To se ovih dana dešava veoma retko, veoma retko“, priznaje ona i dodaje da ona i deca žive odvojeno dok njen muž "živi na poslu“.

"Nema mira bez pobede"

"Najviše nam nedostaju jednostavne stvari – sedenje, ne gledanje na sat, koliko hoćemo“, dodaje on.

Na pitanje o završetku rata odgovara vrlo oprezno. "Svima je jasno da bez pobede nema mira. Bio bi to lažni mir i ne bi dugo trajao. Za mene je pobeda vraćanje u normalan život... Ponekad se čini kao da smo sve stavili na čekanje“, odgovara on bez oklevanja. Novinarka BBC dodaje da bi to značilo i drugačiji život sa suprugom.

"Mi nismo samo supružnici. Mogu sa sigurnošću da kažem da smo i najbolji prijatelji", dodaje Zelenska. Životi ukrajinskog predsednika i prve dame odavno su isprepleteni. Sve je počelo kao srednjoškolska ljubav, a onda su nastavili da rade zajedno na komediji i u TV studiju. On je bio komičar, a ona scenarista. Kada se Volodimir Zelenski kandidovao za predsednika pre tri godine, jasno mu je dala do znanja da ne želi da vodi takav život. Ali rat ju je gurnuo u centar pažnje na globalnoj sceni.

Nakon što su ruske rakete počele da padaju na Kijev u ranim jutarnjim satima 24. februara, Olena Zelenska je provela mesecima skrivajući se na tajnim lokacijama sa svojom decom. U javnosti se pojavila tek 8. maja, na Dan majki u Ukrajini i mnogim drugim zemljama, kada se pridružila prvoj dami SAD Džil Bajden u skloništu za izbeglice u relativno bezbednom gradu Lavovu u zapadnom delu Ukrajine.

Sada je, međutim, stalno u javnosti, pojavljuje se na Zoom-u ili ponekad lično, a uvek je u klasičnoj košulji ili sakou i ima elegantnu frizuru. "Sa stidljivim osmehom koji je ustupio mesto grubim govorima majke, ćerke, prve dame“, dodaje BBC .

Tražila oružje u Kongresu

Kada je američki Kongres dva puta aplaudirao ukrajinskom predsedniku u julu, Zelenski nije bio na podijumu. Nije putovao od početka ruske invazije na njegovu zemlju. Bila je to Olena Zelenska. I zanimljivo, prva strana dama koja je dobila privilegiju da se obrati američkom zakonodavnom telu nikada nije volela javno da govori.

foto: Shutterstock

"Bila sam uplašena. Ali razumela sam ovu misiju, nemoguće je propustiti priliku“, rekla je. Ona je osudila ono što ona naziva "ruskim igrama gladi“, a onda je otišla još dalje – zatražila je od američkog Kongresa, usred Kongresa, da pošalje oružje Ukrajini.

U članku se BBC pita da li je možda prešala granicu.

"To nije bila politika. To sam morala da kažem. Tražila sam oružje, ne da bih napala, već da sprečim da naša deca budu ubijana u svojim kućama“, rekla je Zelenska.

Godinu dana ranije, Olena Zelenska je već osnovala Samit prvih dama i gospode. To je sada moćna globalna mreža koja je pomogla evakuaciju ukrajinske dece kojoj je potrebno lečenje od raka i pružila im obrazovne mogućnosti. Organizovala je pristup ukrajinskim knjigama u zemljama koje su prihvatile milione ukrajinskih žena i dece koji su morali da pobegnu bez muževa i očeva jer im je tokom rata bilo zabranjeno da napuste zemlju.

Na pitanje novinara BBC da li oseća "umor" u drugim prestonicama jer kriza utiče na cene energije i hrane. "Ne osećam da nam je dosadno. Svi razumeju da ovo nije samo rat u Ukrajini. To je rat različitih pogleda na svet“, kaže Zelenska.

Tako BBC navodi: "Njena istaknuta uloga čini je najvidljivijim licem razorenog društva gde žene svuda preuzimaju nove uloge, od borbe na bojnom polju do preuzimanja odgovornosti samohranih roditelja. Proverite bilo koji dokument UN o predratnom Ukrajinsko društvo i ono koristi jezik poput „patrijarhalnog“, „tradicionalnog“, sa ženskim ulogama ograničenim polom“.

"Ne možemo izdati one koji su na okupiranim teritorijama“

Olena Zelenska je takođe uverena da se ukrajinsko društvo menjalo i pre početka rata, a da se ta promena sada ubrzava. "Kuhinja, deca, crkva – ovo više nije za naše društvo. Žena koja je ovo preživela neće učiniti korak unazad“, smatra on. Njena novoosnovana Fondacija Olena Zelenska bavi se najtežim izazovima, uključujući mentalno zdravlje i nasilje u porodici.

Odražavajući sve snažniji javni stav dok se optužbe i dokazi o ruskim ratnim zločinima nastavljaju pojavljivati, dok su čitavi gradovi i naselja sravnjeni sa zemljom, ona insistira: "Ne možemo izdati one koji su sada na okupiranim teritorijama. Ne možemo ostaviti ljude da čekaju za oslobođenje. Ovo nije politički stav predsednika ili vlade. Ovo je stav Ukrajinaca", brzo dodaje ona.

Kurir.rs/Mondo/BBC