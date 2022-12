UKRAJINI USKORO PRETI POTPUNI MRAK? Kuleba: U mom stanu nije bilo struje i vode više od 30 SATI

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitrij Kuleba navodi da bi ta zemlja ubrzo mogla da potpuno ostane bez struje.

Kuleba je u intervjuu za nemački TV kanal ARD zatražio od Zapada pomoć u generatorima i transformatorima.

Prema njegovim rečima, ruski napadi na energetsku infrastrukturu predstavljaju ogromne probleme za vlasti i narod Ukrajine. Da bi se izborila sa ovim, zemlji je potrebna pomoć, posebno generatori i transformatori.

Kuleba je objasnio da u njegovom privatnom stanu nije bilo struje i vode više od 30 sati, prenosi The New Voice of ukraine.

On smatra da se Ukrajinci zbog nedostatka struje, ipak, neće iseljavati, već da će privremeno otići kod rodbine u sela gđe će moći da se greju na drva.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski nedavno je američkom pređedniku Džou Bajdenu predočio da je njegova zemlja ostala bez 50 odsto energetske infrastrukture.

Kijevske vlasti navode da je potpuna obnova energetskog sistema Ukrajine u ovom trenutku nemoguća.

Prethodno su nemački mediji, pozivajući se na sopstvene izvore, preneli su da je Vašington jasno stavio do znanja Berlinu da nije protiv prebacivanja teških tenkova Oružanim snagama Ukrajine. Ovu informaciju potvrdila je šefica odbora za odbranu Bundestaga Mari-Agnes Štrak-Cimerman.

(Kurir.rs/The New Voice of Ukraine)