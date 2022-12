FRANCUSKA I ITALIJA BACILE RUKAVICU U LICE MOSKVI: Posle SAD i Patriota i oni šalju Kijevu PVO sistem Mamba- SAMP/T !

Zvanični Pariz i Rim prihvatili su zahtev Kijeva za isporuku PVO sistema kako bi se odbranili od ruskih raketnih napada.

Italija je ta koja treba da isporuči jedan od svojih sistema, smatra francuski ambasador u Ukrajini Etjen de Ponsen.

Poslednje poteškoće koje su sprečile isporuku francusko-italijanskog PVO sistema SAMP/T Mamba Kijevu su izgleda rešene.

Prema saslušanju francuskog ambasadora u Ukrajini Etjena de Ponsena , koje datira od 9. novembra, ali čiji izveštaj nije objavljen do 13. decembra, sada su sva svetla zelena za slanje ovog sistema srednjeg dometa, koji su razvili MBDA i Thales. u okviru zajedničkog preduzeća Eurosam.

"Francuska i Italija će Ukrajini obezbediti instrumente protivvazdušne odbrane koje ona traži, kaže Etjen de Ponsen. Ovo je veoma snažan zahtev koji je predsednik Zelenski uputio i Italijani su nam potvrdili da su spremni da ga udovolje. Tako da možemo zadovoljiti njihove potrebe."

Scenario isporuke SAMP/T već je pomenuo ukrajinski ministar odbrane Oleksij Reznikov u intervjuu za Le Monde 9. decembra.

„Tražimo SAMP/T i francusko-italijanski sistem Mamba, objasnio je on. Francuska strana je pozitivno reagovala na naš zahtev, ali pregovori sa italijanskom stranom nisu završeni. Stoga se čini da je ova poslednja prepreka prevaziđena. SAMP/T će se tako pridružiti sistemima protivvazdušne odbrane koji su već isporučeni Kijevu: nemačkom IRIS-T, norveškom NASAMS (isporučio Sjedinjene Države), italijanskom Aspide (isporučio Španija) ili čak Mistralu i francuskom Crotale NG.

SAMP-T Samp-T (Sol-Air Moyenne Portee-Terrestre)

je protivvazdušni sistem srednjeg dometa koji koristi projektil Aster 30 koji se lansira iz raketnih kontejnera postavljenih vertikalno zbog čega ga neki mada neopravdano nazivaju evropski S-300. Ovaj raketni sistem koristi francusko RV i italijanska kopmena vojska.

Sistem je namnjen za široki dipazaon zaštite strateški važnih lokacija, komandnih mesta, baza, komunikacionih čvorištaod svih pretnji koje dolaze iz vazduha ne samo avijacije nego i od taktičkih balističkih raketa, krstarećih raketa, dronova, dornova kamikaza. Cilj sistema je unifikacija i sposobnoz da se zameni široka paleta PVO raketnih sistema sa kojima rapolažu vojske članica EU

ASTER 30 SAMP/T sistem je konstruisan da zadovolji potrebe protivvazdušne odbrane srednjeg i dugog dometa (projekcija sile, zaštita područja visoke vrednosti). Može da radi u samostalnom režimu ili može biti integrisan u koordinisanu mrežu.

Osnovu ovog sistema čini raketa Aster koja ima dva raketna motora na čvrsto gorivo. Prvi je startni motor kome je namena lansiranje projektila iz lansera i početno ubrzanje. Startni raketni motor Aster 30 odvaja se posle 3,5 sekundi rada, nakon što je projektil ubrzao do 1400 m/s (4,5 Macha). Nakon vertikalnog lansiranja, zaokretanje i usmeravanje prema cilju obavlja se uz pomoć okretnih mlaznica startnog raketnog motora, koje upravlja letom u prvim sekundama psole lansiranja. Usmeravanje leta na centralnom delu leta prepušteno je inercijalnom navigacionom sistemu. Tokom leta putanja se koriguje dobijanjem podataka o položaju cilja koja dolaze od višenamenskog radara. U završnoj putanji leta rakete vođenje je radarsko koji obezbeđuje visoku preciznost. Projektil na cilj se usperava tako da bude bočno od njega da bi se postigao maksimalni efekat bojeve glave. Raketa aster kako je navedeno u prospektimai ma mogućnost obaranja nadzvučnih raketa na udaljenostima 15 do 25 km, lovačke avione na daljinama 35 do 40 km, a specijalizovane avione čak na daljinama 100 km.

Maksimalna visina delovanja 20 km. Svaki lanser ispaljuje po dve rakete u razmaku između svake 10 sekundi. Na svakom kamionu se nalazi osam raketa spakovanih svaka u poseban hermetički zatvoren kontejner

Osim lansera svaka baterija u svom sastavu ima i sitem za kontrolu vatre čija osnovna komponenta je višenamenski radar sa elektronskim skeniranjem Arabel, koji ima i sistem za prepoznavanje svoj i tuđi.

SAMP/T sistem se može prilagoditi za rad sa raznim radarima velikog dometa. Domet detekcije je 300 do 400 km, kada se koristi radar dugog dometa Thales GM400.Sistem koristi komunikacionu arhitekturu Link 16 usklađenu sa NATO-om.

Kompletan SAMP/T sistem se sastoji od 4 lansera, jednog multifunkcionalnog radara Thales Arabel sa sistemom za identifikaciju prijatelja ili neprijatelja, jednog modula za angažovanje zasnovanog na komandno-kontrolnom vozilu, jednog elektrogeneratora baziranog na vozilu. Pored toga, lansere prate dva kamiona sa hidrauličnim dizalicama i prikolicom, koji nose rezervne rakete za pretovar.

Osnovna taktička jednica je raketna baterija sa 4- 8 lansera koja može istovremeno da gađa 16 ciljeva. Zbog postavljanja na kamionsku šasiju ovaj sistem ima visoku pokretljivost. Lanseri mogu biti od komandnog centra udaljeni i do 10 km, a cela baterija za operativni rat od momenta radsporeda na vatrenom položaju može biti spremna za 20 minuta. Francuski elementi sistema SAMP/T montirani su na kamione Renault Kerrak 8x8. Italijanski sistemi su bazirani na kamionima IVECO ASTRA 8x8.

Taktičko-tehnički podaci o raketi Aster 30

Dimenzije: dužina 4,9 m, prečnik 180 cm.

Masa u trenutku lansiranja 450 kg

Najveća brzina leta 4,5 maha

