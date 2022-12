VAŠINGTON POST: Rat u Ukrajini uništio elitnu 200. posebnu motorizovanu brigadu! Oni su bili čuvari nuklearnog arsenala na Artiku!

Vašington post u petak je objavio veliki tekst o tome kako je rat u Ukrajini desetkovao i uništio 200. posebnu motorizovanu bigradu za koju se navodi da je čuvar nuklearnog naoružanja na Artiku. Ovu vest sa velikim zadoovljstvom je preno i Jutarnji list i postavio na naslovnu stranu u stilu da Rusija ima municije za još tri dana ratovanja i da Moskva više nema tenkova.

E sad Vađington post piše da je 200. posebna motorizovana brigada bila prva jednica koja je napala 24. februara 2022. Ukrajinu. Učestvovala je u napadu na Harkov na severoistoku, ali da se već u maju morala vratiti u Rusiju kako bi se popunila i odmorila.

Vašington post spominje da su u pitanju dve bataljonske borbene grupe koja je brojala više od 1.400 vojnika, kao i da se krajem maja ova jednica vratila u Rusiju i da je u njoj ostalo manje od 900 vojnika.

U ovoj "epskoj" priči ostali smo uskraćeni za pitanje kako je uništena cela brigada koja može imati 6.000-8.000 vojnika, ako su poslate dve bataljonske borbene grupe jačine u proseku 600-800 vojnika. Ostaje i pitanje udeo ranjenih i nestalih vojnika, kao i poginulih kada se broje ukupni gubici, kao i oni koji su se vraćali u jednicu ili dolazili u nju. Istina Vašington post navodi upravo i njih u gubitke, kao i one koji su navodno odbili da se bore protiv ukrajinaca (čitaj dezertere)

E sad dolazi najzanimljiviji deo priče. Vašington post tvrdi da je 200. uništila endemska korupcija, loša strategija i Kremlj, koji je podcenio ukrajinsku vojsku, kao i da je nekad moćna brigada potpuno demoralisana i puna neiskusnih rezervista?! Novodno su na jedva 60 posto svoje snage. A onda saznajemo da akter te priče je bivši šef finskih obaveštajaca Peka Toveri. Doduše ostajemo uskraćeni ko je uništio zapravo 200. brigadu tj dve bataljonske borbene grupe korupcija, Kremlj ili ukrajinska vojska. Da li je uništena bataljonska borbena grupa ili cela brigada to je poprilično nejasno u celoj ovoj priči. Ako je na 60 posto borbene snage od 100 posto to znači da je i dalje u snazi ova jednica sa i bez rezervista, ali Jutarnji list ima svoju logiku zaključivanja na osnovu verovatno metodologije iz Vojnog učilišta dr Franje Tuđmana.

Vašington post tvrdi da kad je ranjen komandan jednice, opet ostaje pitanje koje? Cele brigade ili jedne od dve bataljonske borbene grupa. Zadobio je teške povrede glave, a Ukrajinci su prisvojili najubojitije oružje te brigade. Postavlja se opet pitanje koje tenkovi, BVP, BTR?????.

E sad ide najveći biser od bisera u celoj priči, ako se jednica povukla iz rata u Ukrajini u maju kao se tvrdsilo na početku teksta, kao je onda poražena u julu u bici u selu harkove na severoistoku Ukrajine, a bila je deo ruskih snaga koje su ukrajinski vojnici oterali u septembru iz Harkova.

Ako se jedinica povukla u maju, pa učestvovala je u julu i poražena, a onda u spetmebru oterana iz Harkova, koji je inače od prvog dana rata u Ukrajini ostao u rukama ukrajinske vojske. Inače koliko je poznato svima koji prate rat u Ukrajini, na ovom pravcu nije bilo nikakvog gonjenja ruskih jednica, koje su se uredno povlačile i prepuštale teritoriju Ukrajincima kako bi skratile i izravnale liniju fronta, što su neki protumačili da je ruska vojska poražena i da je izgubila rat.

"Jednica trune", rekao je jedan ruski vojnik koji je sad deo 200 brigade, a koji je u nju ušao, posle Putinove mobilizacije rezervista. Vojnik je dodao da su njemu i drugim rezervistima pre odlaska na liniju fronta dati šlemovi iz 1941. bez panicrnih prsluka. Nisu nas ničemu naučili, samo su nam rekli da smo sad strelci i dali automatske puške u ruke", rekoa je taj vojnik, a tu saznajemo da je on to rekao za Vašington post. Ostali smo uskraćeni za objašenjenje kada je on to ispričao novinarima ovog lista i da li ih je zvao ili se dopisivao sa njima preko mejla.

Po svemu sudeći priča liči na kuhinju nekog potomka generala Antona Vasiljeviča Turkulja, generala GRU.

Vašington post dodaje da je u moru neuspeha ruske vojske u ratu u Ukrajini propast eltine 200. posebne motorizovane brigade bio najteć, jer se radi o elitnoj i dobro opremljenoj jednici.

"Više je se ne može smatrati brigadom koja je spremna za borbu", rekao je jedan "europski vojni dužnosnik", a koji to nećemo nikada saznati, jer on zna.

U velikom tekstu možemo saznati da je ova brigada bila zadužena za Severnu flotu, čuvala poluostrvo Kola, ali i da je to bila jednica koju je Moskva slala na sve važne zadatke. Bila je navodno i u Siriji i da je pomogla da Bašar al Asad ostane na vlasti, što joj se sudeći po tekstu vašington posta i Jutarnjeg lista uzima kao otežavajuća okolnost. Saznajemo i da je učestovvala u pokušaju Rusa 2014. da Ukrajini otme deo Donbasa. I ovde dolazi se u koliziju sa mesecima i godinama u celoj priči, a sobzirom na rat u Donbasu 2014. zar već tad nije bila ta brigada poražena?!

Još veći biser cele ppriče je taj da je 200. brigada tek 24. februara saznala da neće ulestovovati u vojnim vežbama "Zapad 2022", nego baš u tri ujutro saznaju da će biti pucanja. Inače vojne vežbe su tad već bile odavno gotovove.

A ona na scenu Vašington post uvodi "europskog obaveštajca", naravno neimenovanog koji nam navodi da da je jednica već prvog dana ostala bez više oklopnih vozila i da su poslati da napadnu jedno jače ukrajinsko utvrđenje, koje us branile motivisane ukrajinske snage i čiji komandnti su ponosni na poraz koji su 200. brigadi naneli. Ove su očito zaboravili autori teksta na bataljonsku brobenu grupu, pa se provlačistalno brigada. O broju uništenih vojnika, zarobljenih i tenkova, e tu smo ostali uskraćeni za dodatak.

Ona saznajemo iz pera Vašington posta da se 200. brigada, ali i druge ruske jednice nisut uopšte stigle da se pripreme za napadi da su dobar deo resursa potrošile pre napada?! Gomila nelogičnosti sa onim gore napisanim, ako nisu stigli da učestvuju na manevrima, kako su i gde potrošili resurse a nisu u ratu, što bi bilo logično, jer je sve potprošno pre rata?!

Saznajemo i konačno kako idemo prema kraju teksta da je komandant brigade, jedne ili obe bataljonske brbene grupe brigadir iako Rusija ne poznaje taj čin jer postoji čin pukovnika i generala -majora, dok je u NATO zemljama brigadir prelazni čin između ta dva čina. Radi se o Denisu Kurilu. kad se ukuca na netu saznajemo da je pukovnik, da je ubijen krajem marta u Harkovu zajeno sa svojih 1.500 pripadnika brigade. Sad je ranjen i to u aprilu 2022. navodi Vađington post.

Ovaj list se vraća ponovo u martkada guverner Murmanske oblasti objavljuje da su u Ukrajini poginula tri oficira brigade i jedan komandant. Vašington post navodi i da je veoma malo informacija stizalo iz ukrajine u samou komandu brigade. Citira se i navodno dokumenti ,čiji verodostojnost su povrdtili evropski bezebdnosni funkcioneri da je u maju posle povlačenja ove brigade u Belogorssku oblast ona imala brojno stanje 892 vojnika. Inače gore u tekstu isti mediji Vašington post, čije pisanije prenosi Jutarnji list navodi da je brigada učestovovoala u bitkama u Harkovoskoj oblasti, pa se u septebru povlačila, a i dalje ne saznajemo da li je bataljonska borbena grupa ili cela brigada, ko da je to i bitno.

E sad najveći hit, hitova je da evropski bezbednosni funkcioneri i dalje prate pomno ovu brigadu i rekli su da je u rat ušla sa cirom 1.400-1.600 vojnika a izašla sa 892, iako je brojno stanje brigade po ruskim normama mnogo veće. E sad taj evropski obaveštajni funkcioner čije ime se ne navodi da je moral bio katastrofalno loš i da nisu bili spremni za rat sa Ukrajincima. Sve saznajemo ali ne zašto i dalje prate poraženu jednicu.

Mislite da je kraj biserima, varate se sledi još hit-hitova u ona 892 preživela saznajemo da je 21 povređen, gore nema podataka, dole ima. Haotično pakovanje Jutarnjeg lista sklonog bajkama, mitovima i legendama. Šest je nestalo, devet odiblo da se bori. Ako su preživeli znači da su se borili ili nisu. Spominje se i borj od 138 novih vojnika, ali se ne navodi koju obuku su prošli. Komandant brigadir, pukovnik, koji je bio mrtav, sa 1.500 drugih vojnika u avgustu izlazi iz bolnice, i spominje se da su zadaci komandovanja povereni drugome.

Još veči biser priče je da brigada koja napušta ukrajinu u maju u junu traži pojačanja po Murmansku, tad dsaznajemo da se oni vraćaju u Ukrajinu i kao zapadni obaveštajic tvrde formiraju dobrovoljački bataljon. Krajem proleća brigada koja je izašla iz Ukrajine se ponovo vraća u Ukrajinu i zauzima pozicije blizu ukrajinsko-ruske granice?! E sad HIT -HITOVA je da brigada koja je loše obučena, pretprela gubitek u ljudima i tehnici, ukrajinski vojni funkcioneri kaoo piše vašington post, a prenosi juatarnji list jednica je dobro organizovana i bolje od jedinica milicije LNR sa kojima se bore oko harkova. Poražena jednica odlični borci sa gubicima i jača od LNR milicije koja 8 godina vodi rat. Zanimljivo zapažanje.

Na scenu stupa Taras Ševčenko komandant izviđačke jednice koja je deo 127. posbne brigade Teritorijalne odbrane Ukrajine. Švčenko tu spominje da ga je 200. brigada namučila pre nego što ju je on i njegovi broci nasamarili. Iz Ševčenkove priče saznajemo da usred sukoba, Rusi prestaju da pucaju na provj liniji fronta, skidaju pancire i šlemove i sunčaju se na prvoj linji fronta. Na scenu stupa Ševčenko i onda on 40 minuta minobacačima i artiljerijom tuče Ruse koji se sunčaju, a oni trče izgubljeno po poljima i tada on oslobađa Velike Prohode. Iz Ševčenkove priče saznajemo i da su seljaci iz tog sela rekli da je 100 rusa ovih što se sunčalo na prvoj linji fronta poginulo i da su svi umrli tokom noći, da su ranjeni ostavljeni da iskrvare, jer nisu mogli biti evakuisani.

Novinari se vraćaju ponovo na zapadne stručnjake koji dobro poznaju dešavanja u 200 brigadi i tvrde da ova brigada ima probleme sa disciplinom i da komandanti ne brinu o podređenima. pa se navodi da je 2020. jedan vojnik izvršio smaoubistvo, drugi se ugušio, a rat u ukrajini je sve pogoršao. Pa saznajemo da eltina jednica prema Zapadnim izvorima imala je slučajeva problema da neki nisu hteli vojnici da ratuju u prvih nekoliko meseci rata, a otišli u rat?? Četiri su vojnika iz 200. brigade prijavljena su ruskim vojnim tužiocima zbog ilegalne prodaje eksploziva i napuštanja vojnog vozila. U dokumentima o tim incidentima stoji da ih tužioci zbog toga nisu izveli pred sud, ali ne i zašto su tako odlučili.

Hit hitova je i da se ne zna koliko je pripadnika 200 brigade poginulo iako je injih 1.400-1.600 učestvovalo u ratu, a preživelo njih 892? Vašington post navodi da je možda cifra krije u tome da je Murmanska oblast krajem avgusta 2022. izglasala zakon koji je deci poginulih i ranjenih ruskih vojnika omogućeno davanje besplatnih školskih obroka i to za njih 1.274, koji su ostvarili tu povlasticu. Službenije brojke stradalih pripadnika 200. brigade od te za sada nema, navodi Vašington post, a prenosi Jutarnji.

A onda još veči hit, brigada koja napušta Ukrajinu pa učestvuje u ratu ponovo u Harkovu sad u spetembru ima još veće gubitke i da ostaje cela brigada bez 70 posto svoje opreme?!

"Od njih nije ostalo ništa. Potpuno su uništeni", rekli su Ukrajinci.

Zapadni funkcuioneri, naravno neimenovani se slažu. "Rekonstrukcija 200. brigade trajaće godinama", rekao je jedan evropski obaveštajac. Komandant brigade Denis Kurilo 17. je septembra u jeku bitke postao zamenik komandnatajedne druge motorizirane streljačke divizije.

Ostaci 200. brigade uočeni su u Luganskoj oblasti, a tamo su, čini se, poneli i probleme koji ih muče od samog početka rata - nedisciplina i neodgovornost. Najmanje 20 pripadnika brigade ranjeno je u nedavnim sukobim s Ukrajincima u Luganskoj oblasti, piše Vašingoton post

"Naša je granica u Murmanskoj oblasti potpuno gola", rekao je jedan od spomenutih 20 ranjeni vojnika za The Post. "Prazne su. Tamo nema nikoga, navodi se u ovoj hit priči.

