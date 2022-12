U JUŽNOJ KOREJI OTKRIVENA AMEBA KOJA JEDE MOZAK: Muškarac došao s Tajlanda, a onda je sve krenulo po zlu! PREMINUO nakon par dana

Južna Koreja prijavila je prvi slučaj infekcije "Naegleria fowleri", koja se obično naziva „ameba koja jede mozak“, saopštili su danas zdravstveni zvaničnici ove zemlje.

Korejski centar za kontrolu i prevenciju bolesti potvrdio je da je jedan korejski državljanin u 50-im godinama preminuo po povratku sa Tajlanda. Muškarac se vratio u Koreju 10. decembra nakon četvoromesečnog boravka tamo.

Sledećeg dana je primljen u bolnicu, da bi preminuo u sredu prošle nedelje.

KDCA je saopštila da je sprovela genetske testove na tri vrste patogena koji dovode do "Naegleria fowleri", kako bi potvrdili uzrok njegove smrti. Testiranje je potvrdilo da je gen u telu muškarca 99,6 posto sličan onom koji je pronađen kod pacijenata sa meningitisom prijavljenim u inostranstvu, prenosi Koreaherald.com.

Ovo je prva poznata infekcija od ove bolesti u Južnoj Koreji. Prvi slučaj je zabeležen u Virdžiniji 1937.

"Naegleria fowleri" je ameba, ili jednoćelijski živi organizam, koji živi u zemljištu i toploj slatkoj vodi, kao što su topli izvori, jezera i reke, širom sveta. Ameba ulazi u telo udisanjem kroz nos i putuje do mozga.

Početni simptomi mogu uključivati glavobolju, groznicu, mučninu ili povraćanje, a kasniji simptomi mogu dovesti do jakih glavobolja, groznice, povraćanja i ukočenog vrata, prema KDCA. Period inkubacije za "Naegleria fowleri" je obično od dva do tri dana, a najviše do 15 dana.

Iako je prenošenje "Naegleria fowleri" sa čoveka na čoveka nemoguće, KDCA je zamolila stanovnike da se uzdrže od plivanja u regionima i naseljima u kojima je bolest izbila. Dodaje se da rizik od infekcije nije visok, ali većina slučajeva počinje plivanjem.

KDCA kaže da se čista voda odnosi na bilo koju vrstu vode koja nije kontaminirana, ali ljudi se ne mogu zaraziti "Naegleria fowleri" ako piju kontaminiranu vodu. Dodaje da je najveći rizik kada temperatura vode poraste tokom leta.

Ukupno 381 slučaj "Naegleria fowleri" prijavljen je širom sveta do 2018. godine, uključujući Indiju, Tajland, Sjedinjene Države, Kinu i Japan.

Samo Sjedinjene Države prijavile su 154 infekcije od 1962. do 2021. Prema američkim centrima za kontrolu i prevenciju bolesti, samo četiri osobe su preživele, sa stopom smrtnosti od preko 97 procenata.

(Kurir.rs/Koreaherald.com)