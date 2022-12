"PUTINOVI DANI SU ODBROJANI" Kremlj pod pritiskom, čak i lojalni Rusi gube veru: "Kada se rat završi, a BESNI VOJNICI vrate kući"

Više od dve decenije nakon što je ruski lider Vladimir Putin postao predsednik, njegova vlast nad ruskim narodom počinje da slabi.

Rat u Ukrajini otvorio je jaz u njegovom kredibilitetu i po prvi put mnogi Rusi više ne osećaju da mogu da veruju onome što im njihov lider govori. U kombinaciji sa oštrim ekonomskim sankcijama, preraspodelom sredstava za rat i mobilizacijom širom zemlje, sve je teže podneti troškove ovog osvajanja, prenosi Daily Beast.

Čak i lojalni Rusi gube nadu

Čak i lojalni Rusi trenutno imaju mnogo pitanja za Putina. A Kremlju ponestaje načina da se izbori sa pritiskom. Nekada bi bilo dovoljno da ga domaći mediji predstave kao snažnog i odlučnog lidera. Ponekad su čak davali priliku nezavisnim novinarima da Putinu postave jedno ili dva osetljiva pitanja, koja bi on brzo i energično odbacio.

Ali svaki nedavni pokušaj da Putin izgleda kao snažan i odlučan lider je toliko propao, čak i unutar Rusije, da posle devet meseci razornog rata u Ukrajini, Kremlju ponestaje ideja, ocenio je Daily Beast. Čak je i otkazana Putinova velika godišnja konferencija za novinare prvi put posle nekoliko godina.

"Rusija, kao i svaka druga nacija, želi da živi stabilan život bez da se stidi našeg moskovskog rukovodstva. Pre rata Putin nam je garantovao stabilan život, ali sada nam kaže da će život u Rusiji biti dobar tek za 10 godina“, rekla je Vera Aleksandrovna (57) advokat iz Sankt Peterburga, za The Daily Beast.

"Sviđao mi se Putin pre rata, moj sin je bio IT tehničar, voleli smo IT događaje u Rusiji; ali sada svi ti "mozgovi" i talenti beže iz zemlje, i moj sin je otišao i ne mogu sebi da priuštim da čekam još 10 godina za dobar život.”

foto: EPA

Putinov čvrst sistem se ruši

Ruski šahovski velemajstor Gari Kasparov, otvoreni kritičar Kremlja, rekao je za Daily Beast da se već ulazi u završnicu za Putina.

"Rusija je očigledno izgubila rat, što će dovesti do sloma režima, ali je pitanje koliko će još ljudi umreti pre nego što se to dogodi“, rekao je on za The Daily Beast.

"Putin nikada nije igrao šah, igru pravila, igrao je poker“, rekao je Kasparov.

"Putin je apsolutno zlo, poludeo je posle 22 godine na vlasti; ali u kostima mora da shvati da ne može da nastavi da vlada Rusijom, kada se rat završi i desetine hiljada besnih vojnika se vrate kući sa oružjem, osećajući se opljačkano.”

Tatjana Jašina (62), majka zatvorenog opozicionog lidera Ilje Jašina, rekla je da je poslednja nedelja bila prekretnica u Putinovom režimu.

"Putin se raspada. Očigledno leži pred kamerama, bez poverenja u svoj glas“, rekla je ona za The Daily Beast.

Jašina je imala poseban razlog da obrati pažnju na Putinovo stanje duha jer je njen sin prošlog petka osuđen na osam i po godina zatvora, ali način na koji se predsednik nosi sa posledicama svog nepopularnog zatvaranja, "zbog govorenja istine o ratu u Ukrajini", probila se do šire populacije.

Veteranski izveštač Kremlja Andrej Kolesnikov suočio se sa Putinom zbog Tatjanine „zverske“ rečenice u videu koji je postao viralan. Jašina je tada rekla: "Drhtavi Putin... lagao je da ne poznaje mog sina, zatim je lagao da ne zna ništa o kazni."

foto: Shutterstock

Putinove grčeve više ne ubeđuju njegovu domaću publiku

Stotine nezavisnih ruskih i stranih novinara napustile su Rusiju tokom proteklih devet meseci, ali neki od preostalih, uključujući novinare BBC-ja, nastavljaju da šire vest o glavnokomandujućem koji gubi hiljade svojih vojnika, kao i neke od ključne teritorije u Ukrajini. Ruski servis BBC-ja i lokalna publikacija Medijazona prošle nedelje potvrdili su imena 10.002 ruska vojnika ubijena u Ukrajini. Stvarni broj mrtvih u Rusiji „može premašiti 20.000, a ukupan broj nepovratnih gubitaka mogao bi da bude čak 90.000“, navodi BBC.

I nezavisne i ankete koje kontroliše Kremlj pokazuju da je Putin izgubio podršku za svoj rat, a manje od 30 odsto zemlje želi da se on nastavi.

"Putin je mogao da vlada duže, da nije započeo ovaj rat, ali sada su mu dani zaista odbrojani, on se raspada i on je jasno toga svestan“, rekla je Julija Galjamina, opoziciona političarka iz Moskve, za Daily Beast.

Galjamina je bila žrtva policijskog nasilja i više puta je hapšena, ali odbija da napusti Rusiju. Umesto toga, ona ohrabruje ljude da se suprotstave Putinu.

Galjamina predvodi pokret od više od 150 Ruskinja pod nazivom Soft Power (Nežna moć).

"Većina naših žena su majke, koje probleme vide sa stanovišta budućnosti naše dece bez Putina, u Rusiji, to će na kraju biti besplatno. Galjamina i aktivisti Soft Power-a prikupljaju potpise ljudi koji govore protiv Putinove mobilizacije Rusa.

"Prikupili smo više od 500.000 potpisa koje ćemo poslati Kremlju, razumemo našu kolektivnu odgovornost“, dodala je ona.

Putina i dalje podržava oko 79 odsto Rusa, prema nedavnim anketama, ali ta vera slabi. Studije Levade, nezavisne ruske organizacije, pokazuju da je broj Rusa koji veruju da se njihova zemlja kreće u pravom smeru već pao sa 64 odsto u oktobru na 61 odsto u novembru.

foto: AP

Čini se da svaki pokušaj Kremlja da ponovo izgradi imidž Putina kao supermena izaziva još jednu lavinu šala na internetu.

Putin je ranije ovog meseca snimio jedan od svojih videa na lokaciji Action Man koji ga prikazuje kako vozi preko bombom oštećenog mosta ka Krimu. Imalo je za cilj da pokaže koliko je on još uvek u formi i zdrav sa svojih 70 godina, ali onlajn komentatori su bili više opsednuti automobilom koji vozi.

Nije to bila jedna od ruskih Lada koje je ranije promovisao, koje vozači proklinju da se „češće kvare čak i od najjeftinijih stranih brendova“, već mercedes nemačkog inženjeringa.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov bio je primoran da u zapisnik objasni da se mercedes slučajno našao pri ruci i da to nije bio pokazatelj Putinovih preferencija za vozila.

Što je još štetnije, njegov izlet na međunarodno priznatu ukrajinsku teritoriju, sada pripojen Rusiji, dogodio se iste nedelje kada su tri eksplozije pogodile strateške aerodrome u matici, od kojih je jedna bila samo 241 kilometar od Moskve. Napadi dronovima su učinili da ruska PVO i glavnokomandujući izgledaju ne tako moćno, čak i u domaćim medijima, prenosi Daily Beast.

Kremlj je prošle nedelje objavio sliku Putina sa čašom šampanjca u ruci, što je odmah izazvalo mnoge anegdote o „pijanom Putinu“.

Kremlju postaje veoma teško snalaženje u ovakvom "raspoloženju"

"Otkazivanje od strane Kremlja Putinove velike konferencije za štampu je znak: oni shvataju koliko je njihova situacija beznadežna – ovo je ćorsokak, njegov plan je propao u Ukrajini“, rekla je za Daily Beast poznati posmatrač Kremlja Olga Bičkova.

"Oni i dalje stoje uz njega, jer su bez Putina gotovi; ali sada nisu u stanju ni da napišu scenario, da smisle pitanja i odgovore za njega.”

Najnovija debata među Putinovim kritičarima je da li je za katastrofu u Ukrajini kriv jedan čovek ili celo rusko društvo. Mihail Hodorkovski, bivši oligarh koji je postao zatvorenik, sada prognan u Londonu, sugerisao je za Radio Sloboda prošle nedelje da je – dok je Putin poveo celu zemlju sa sobom tokom aneksije Krima 2014 – sada sam.

"Rat 2020. je čisto Putinov izum; Rusko društvo je doživelo šok 23. februara“, rekao je on.

Sada se postavlja pitanje koliko će se situacija pogoršati?

Kasparov, saveznik Hodorkovskog, smatra da sada takođe postoji prilika da SAD zabiju klin između predsednika i njegovih starijih potporučnika, poput Nikolaja Patruševa, sekretara Saveta bezbednosti Kremlja.

On kaže da SAD moraju da navedu šta bi se dogodilo ako bi ikada dozvolile Putinu da pritisne nuklearno dugme. Kasparov je rekao da se nada da je direktor CIA Vilijam Berns „šapnuo nešto Patruševu na uvo“, na sastanku šefova bezbednosti u Moskvi prošlog meseca.

Posle godina dodvoravanja širom zemlje, Putin je iz dana u dan sve izolovaniji, ocenio je The Daily Beast.

(Kurir.rs/Daily Beast)