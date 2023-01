AMERIČKA POLICIJA U 2022. UBILA 1.176 LJUDI: Među žrtvama čak 24 odsto Afroamerikanaca

merička policija je prošle godine ubila najveći broj ljudi u modernoj istoriji Sjedinjenih Država, objavila je neprofitna organizacija "Praćenje policijskog nasilja" (Mapping Police Violence), koja prati i objavljuje podatke o smrtonosnom policijskom nasilju od 2013.

Podaci za 2022. godinu pokazali su da su policajci ubili čak 1.176 osoba, što je najveći broj koji je organizacija zabeležila do sada.

Malo osuđenih

Samjuel Sinjangve, tvorac projekta, rekao je da ova brojka uključuje sve one koje je ubila policija, bilo iz vatrenog oružja ili na drugi način. U izveštaju se navodi da je u 2022. godini ubijala u proseku 3,2 osobe dnevno. Tokom čitave godine zabeleženo je svega 12 dana u kojima nije bilo smrtnih slučajeva povezanih s policijom. Više od trećine žrtava policija je usmrtila tokom rutinskog zaustavljanja u saobraćaju, prilikom provere mentalnog zdravlja i socijalnog stanja ili drugih nenasilnih prestupa. Sva tri razloga za policijsko postupanje meta su najavljenih reformi u više američkih saveznih država, s obzirom na to da se pokazalo da mogu biti smrtonosni za civile, naročito one koji nisu belci.

Podaci pokazuju i da su Afroamerikanci činili neproporcionalno velik broj policijskih žrtava prošle godine. Njihov udeo u žrtvama je 24 odsto, iako Afroamerikanci čine tek 13,6 odsto stanovništva. Jedna od tri osobe koje je ubila policija u trenutku smrti bežala je od policije.

Najalarmantniji je podatak o broju policajaca koji su odgovarali za ubistvo. Iako je za neke od najpoznatijih slučajeva policijskog nasilja doneta osuđujuća presuda poslednjih godina, uključujući onu protiv Dereka Šovina iz 2021. godine (ubio Džordža Flojda), većina policajaca je prošla bez kazne. Čak 98,1 odsto policajaca odgovornih za smrt civila između 2013. i 2022. nije optuženo, a osuđeno je manje od 0,3 odsto policajaca ubica.

Gradovi i granica

Istovremeno, pet policijskih jedinica u kojima je zabeleženo najviše incidenata sa smrtnim ishodom nalazi se u nekim od najgušće naseljenih gradova. Policijska uprava Los Anđelesa na vrhu je liste sa 15 ubistava prošle godine, a slede policija Hjustona sa 14 i policija Njujorka sa 13. Pripadnici policije Albukerkija i Finiksa ubili su 11, odnosno deset osoba. Pogranična policija usmrtila je 40 osoba.

Dogovor demokrata i republikanaca Za policiju 1.300 milijardi U poslednjem federalnom budžetu koji je doneo predsednik SAD Džozef Bajden, a koji su podržale obe stranke (republikanci i demokrate), planirano je izdvajanje 1.300 milijardi dolara za lokalne policijske snage širom SAD. U okviru tog iznosa nalazi se i 324 miliona dolara za angažovanje još 1.800 policajaca.

Kurir.rs