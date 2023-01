BIVŠI ČEŠKI PREMIJER OSLOBOĐEN OPTUŽBE ZA PREVARU: Protiv Andreja Babiša svedočio i NJEGOV BOLESNI SIN

Gradski sud u Pragu odbio je danas u punom obimu optužbu protiv bivšeg premijera Andreja Babiša i proglasio da je nevin u aferi oko mahinacija sa evrodotacijama kada je Babišova farma i kongresni centar Rodino gnezdo na prevaru dobila dva miliona evra dotacija iz Evropske unije.

Sudija Jan Šot saopštio je danas da Babiš i menadžerka Jana Nadjova nisu učinili krivično delo kada su izdvojili Rodino gnezdo blizu Praga iz Babišovog agro hemijskog koncerna Agrofert namenski kako bi farma prepisana na Babišou odraslu decu kao nove vlasnike mogla da konkuriše za evrodotacije iz programa za mala preduzeća.

Za krivično delo mahinacija sa evrodotacijama pošto je Rodino gnezdo 2008. godine tražilo i dobilo kao malo preduzeće dva miliona evra iz evropske kase a čim je prošao kontrolni period od pet godina Babiš ga je vratio natrag u Agrofert, tužilac je 12. septembra kada je počelo sudjenje zatražio i za Babiša i za Nadjovu najvišu moguću uslovnu kaznu od tri godine.

Takodje je zahtevao i novčanu kaznu od 416.000 evra za Babiša a Nadjovu 20.800 evra.

Prvostepeni Gradski sud u Pragu odlučio je, medjutim, danas da tužilac nije uspeo da dokaže da se radi o krivičnom delu, već da je sve proteklo u skladu sa češkim zakonima.

foto: Foto. Kurir.rs/Andrej Mlakar

Protiv Babiša svedočio je njegov bolesni sin iz prvog braka Andrej Babiš mladji na koga je zajedno sa njegovom sestrom i Babišovom tada nevenčanom suprugom Monikom preneseno vlasništvo Rodinog gnezda.

Kada je afera izbila krajem 2015. godine i policija povela istragu zbog podozrenja da su dva miliona evra dobijena na prevaru Babiš je tvrdio da nema pojma ko je vlasnik akcija da bi prošle sedmice konačno priznao da je lagao i u parlamentu i javnosti zato što je, kako je kazao, želeo da zaštiti porodicu.

"Nikada ne bih stajao ovde da nisam ušao u politiku. Do danas ne znam zašto ovde stojimo gospodja Nadjova i ja. U životu nisam ništa ukrao. Da sam hteo da se bavim mahinacijama mogao sam to da uradim na Kipru. Niko za to ne bi znao", kazao je u svoju odbranu pred sudom prošle nedelje Babiš.

Sudjenje je tada označio za iskonstruisani politički proces a na Tviteru je danas poručio da mu je drago što je pravosudje u Češkoj nezavisno.

"Jako mi je drago što imamo nezavisno pravosudje i što je sud potvrdio ono što tvrdim od početka. Da sam nevin i da nisam uradio nistša protivzakonito", napisao je Babiš na Tviteru.

Presuda nije pravosnažna i očekuje se da će državni tužilac podneti žalbu Višem sudu u Pragu.

Andrej Babiš bivši premijer i tajkun agro i hemijske industrije, jedno vreme drugi najbogatiji Čeh, posle poraza na parlamentarnim izborima u jesen 2021. godine sada je jedan od favorita na predsedničkim izborima 13. i 14. januara.

(Kurir.rs/Beta)